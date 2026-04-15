Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı var

KAHRAMANMARAŞ'tan gelen son dakika haberi şoke etti. Bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda ölü sayısının 9'a çıktığını söyledi. Ölenlerin 8'i öğrenci biri öğretmen. Bakan Çiftçi, saldırının bir terör eylemi olmadığının da altını çizdi. Saldırıyı yapan 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli de ölmüştü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'ndan gelen son dakika haberi Türkiye'yi dehşete düşürdü. İsa Aras Mersinli isimli 16 yaşındaki öğrenci, okulunu silahlarla bastı. Korkunç saldırıda 2 sınıfı hedef aldı. Saldırıda ilk olarak 4 kişinin yaşamını yitirdiği 3'ü ağır 20 yaralı olduğu duyurulmuştu. Gelen son dakika haberi ile birlikte ölü sayısı korkunç bir rakama ulaştı.



9 CAN KAYBI VAR

Saldırıya ilişkin acı verici detayları paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti;

-Bu hadise neticesinde maalesef 9 vefatımız var.

-Bunlardan 8 tanesi öğrenci, bir tanesi ise öğretmenimizdir.

-Olayda ayrıca 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızdan 6'sı yoğun bakımda tedavi görmekte olup, 3'ünün durumu kritiktir.

Bakan Çiftçi, yaşanan olayı "menfur bir saldırı" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Saldırıyı yapan da öldü

Korkunç saldırıyı okul öğrencisi olan 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli yaptı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırgan öğrencinin de öldüğünü şu sözlerle duyurdu:

-O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Gürlek ayrıca 7 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

4 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdi.

"İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Kurtulmuş "Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, üzüntülü bir olayın haberini aldık. İçimiz kan ağlıyor. Milletimizin başı sağ olsun."dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, şu ifadelere yer verdi;

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

RTÜK: YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu. RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım uygulanacaktır.