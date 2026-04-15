Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Belediye başkanından açıklama

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel "İşin boyutunun büyük olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulunda silah sesleri duyuldu. Olayda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin saldırının yapıldığı bölgeye hareket ettikleri bildirildi..