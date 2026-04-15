Maraş okul saldırısını yapan şoke etti! 8. sınıf öğrencisi 5 silahla gelmiş ve...

KAHRAMANMARAŞ Ayser Çalık Ortaokulu'ndan gelen son dakika haberinin detayları endişe yarattı. Saldırıyı yapan kişinin 8. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. 16 yaşındaki saldırgan okulu 5 silah ve 7 şarjörle bastı. Silahların sahibi ise babası çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının detayları endişe verici. Saldırıyı yapan kişi öğrenci çıktı. Valinin açıklamasına göre okula birden fazla silahla gelip sınıflarda ateş açtı.

8. sınıf öğrencisi
1'i öğretmen 3'ü öğrenci 4 kişiye öldüren saldırgan, 8. sınıf öğrencisi çıktı. Saldırganın aynı okulda eğitim aldığı ve 16 yaşında olduğu belirlendi. Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlüer şu bilgiyi verdi:

-O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor.

5 silah ve 7 şarjörle gelmiş
Saldırıyı yapan öğrencinin, okula adeta savaşa gider gibi cephanelikle geldiği belirlendi. Üzerinde 5 silah, 94 mermi ve 7 şarjör bulunduğu öğrenildi. Saldırıda pompalı tüfek de kullandığı belirlendi. Silahlarla okul içinde 5. sınıf öğrencilerinin bulunduğu 2 sınıfı hedef almış.

Silahları nereden buldu?
Saldırıyı yapan öğrencinin bu kadar silahı nasıl temin ettiği de ortaya çıktı. Saldırganın babasının eski bir emniyet mensubu olduğu belirlendi. Silahlar da babaya ait çıktı.

DÜN URFA'DA OLMUŞTU
Dün de Şanlıurfa Siverek'te eski lisesini basan Ömer Ket, 16 kişiyi pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ederek yaşamına son vermişti. 2007 doğumlu olan Ömer Ket, saldırıyı yapacağını sosyal medyadan bir çok paylaşımla ilan etmiş.

