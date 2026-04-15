Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

KAHRAMANMARAŞ'tan gelen son dakika haberi şoke etti. Bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlendi. Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlüer, olayda can kaybı olduğu bilgisini paylaştı. Kaç kişinin öldüğü bildirilmedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'ndan gelen son dakika haberine göre silahlı saldırı gerçekleşti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda can kaybı olduğu bilgisini paylaştı. İlk belirlemelere göre ise 6 yaralı olduğu bildirildi. Vali Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi:

-"Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz"

YARALILAR AMBULANSA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde sedye ile ambulansa bindirilen bir yaralı olduğu görüldü. Okula girişler tamamen kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri okula giriyor.

SINIFA GİRİP SİLAHLA TARADI İDDİASI

Bölge muhabirlerinin aktardığı teyit edilmemiş bilgiler var. İddiaya göre saldırıyı okulun eski öğrencisi yaptı. Okula silahla girdiği ve 2 sınıfa ateş açtığı söyleniyor. Saldırganın yaşının küçük olduğu da söylentiler arasında. Bu bilgiler henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Gelen son dakika bilgilere göre saldırıyı yapan kişi yakalandı.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı. Saldırının okul bahçesinde olduğuna dair bilgiler var.

DÜN URFA'DA OLMUŞTU
Dün de Şanlıurfa Siverek'te eski lisesini basan Ömer Ket, 16 kişiyi pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ederek yaşamına son vermişti. 2007 doğumlu olan Ömer Ket, saldırıyı yapacağını sosyal medyadan bir çok paylaşımla ilan etmiş. Yeni ortaya çıkan paylaşımlarından birinde kaç kişiyi öldürmek istediğini de yazmış.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

