İsrail gazetesi yazdı: "Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz"

İsrailli gazete, İtalya'nın İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almasının ardından Tel Aviv'in diplomatik çöküşünün derinleştiğini ve ülkenin Avrupa'daki son dostlarını da kaybettiğini yazdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda'nın çoktan kaybedildiği ve şimdi de İtalya gibi en önemli dostların da İsrail'den uzaklaştığına dikkat çekildi.

Haberde, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin'deki gelişmelerden duyduğu endişeyi ve özellikle işgal altındaki Batı Şeria’nın fiilen ilhak edilmesine izin verilmemesi gerektiğini bildiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e tepki göstermesi sonrası Berlin'in de öfkeli olduğuna işaret edilerek, Macaristan'da da Viktor Orban'ın seçimi kaybetmesinin ardından yeni yönetimin Tel Aviv'e karşı saf değiştirebileceği vurgulandı.

İsrail için en kötü durumun, Avrupa ülkeleriyle ideolojik bir ortaklığın yitirilmesi olduğu aktarılan haberde, bunun pişmanlığının ileride yaşanabileceği vurgulandı.

Haberde, İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor'un Maliye Bakanı Smotrich’i kamuoyu önünde azarladığı hatırlatılarak bu adımın Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın açık onayıyla yapıldığına işaret edildi. Aksi takdirde bir büyükelçinin, bir bakana kamuoyu önünde saldırmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Smotrich'in kışkırtıcı bir dil kullandığı belirtilen haberde, Bakan'ın ifadelerinin İsrail'e zarar verdiği belirtildi.

Haberde, son yıllarda Almanya'nın Netanyahu hükümetinden her yönden gelen hakaretleri sineye çektiği aktarılarak, Smotrich'in ifadeleri sonrası Almanya ile ilişkilerin yeniden yoluna girip girmeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

"İsrail, Avrupa'da daha önce hiç karşılaşmadığı kötü bir durumun içinde"

Haberde, İsrail-Avrupa ilişkilerinin hiç bu kadar kötü olmadığı belirtilerek, Avrupa’da Sırbistan ve Çekya dışında İsrail'in durumunun oldukça kötüleştiği ifade edildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldığına işaret edilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Fransa, Belçika, Hollanda, Slovenya ve diğer ülkeler bizim için çoktan kaybedildi. Şu an neredeyse her Avrupa ülkesinin İsrail'e yönelik çok sert kamuoyu eleştirileri dile getirdiği, daha önce hiç karşılaşmadığımız eşsiz bir durumun içindeyiz."

"Macaristan da kaybedildi"

Haberde, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'i uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etmekle suçladığına vurgu yapılarak, Tel Aviv'in son dostunun Macaristan olduğu ve 12 Nisan seçimlerinde bu ülkenin de kaybedildiği değerlendirildi.

Yeni Başbakan Peter Magyar'ın, Orban'ın İsrail politikasını takip etmeme niyetinde olduğuna yer verilen haberde, şunlar kaydedildi:

"Bu, Avrupa kıtasını tamamen kaybettiğimiz anlamına mı geliyor? Bunu söylemek için henüz biraz erken. Ancak İsrail'in, tarihsel dostu olan hükümetlerin ve ülkelerin iyi niyetini artık kaybettiğine ve kamuoyunda hala sahip olduğu o azıcık desteği de yitirdiğine şüphe yok.

İsrail ile Avrupa arasında son dönemde yaşanan gelişmeler, her şeyden önce bir başarısızlık belgesi, İsrail diplomasisinin, Başbakanın, onun yakın çevresinin ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nın başarısızlığının bir itirafıdır."

"İsrail’in mevcut hükümeti ve onun sağcı Mesihçi kanadı ülkeye zarar veriyor"

Haberde, İsrail'in ABD, Hindistan ve başka ülkelere yatırım yaptığı ve Avrupa'yı ihmal ettiği belirtilerek "Avrupa Birliği'nin İsrail'e yönelik yaptırım kararlarını tek başına veto eden Orban gibi" müttefiklerin bir anda ortadan yok olabildiğine dikkat çekildi.

Avrupa ülkeleriyle Yahudi-Hristiyan kültürü ortak zemininin kaybedildiği ifade edilen haberde, şunlar aktarıldı:

"Giorgia Meloni ve Friedrich Merz İsrail'in Avrupa'daki en iyi dostları ve biz onları bile kaybetmeyi başarıyoruz. Bugün diplomatik açıdan açıkça söylenebilir ki İsrail’in mevcut hükümeti ve özellikle onun sağcı Mesihçi kanadı, dünyada bize geri dönülemez zararlar vermekte ve aslında uluslar ailesinin bir üyesi olarak İsrail'in sahip olduğu en büyük düşman haline gelmektedir."

"Üzerimize tükürüyorlar ve biz 'Yağmur yağıyor' diyoruz"

Haberde, İtalya'nın savunma anlaşmasını askıya almasından önce Slovenya'nın da İsrail'e silah ambargosu uyguladığı hatırlatılarak İsrailli yetkililerin ise bu gelişmeler karşısında küçümseyici tepkiler verdiği belirtildi ve şunlar vurgulandı:

"(İtalya ve Slovenya) Üzerimize tükürüyorlar ve biz 'Yağmur yağıyor' diyoruz."

İtalya'daki durumun çok zor olduğu kaydedilen haberde, "Eğer gelecek yıl orada sol iktidara gelirse, İsrail, İtalya'nın ilişkileri tamamen koparma ihtimaline bile hazırlıklı olmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Son olarak haberde, ABD ile ilişkilerin de Başkan Donald Trump'a indirgendiğine dikkat çekildi.