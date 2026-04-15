Gazzeli baba, yaklaşık üç yıldır enkaz altındaki çocuklarının izini arıyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 41 yaşındaki Filistinli Refik Bedran, tüm imkansızlıklara rağmen yaklaşık üç yıldır İsrail saldırılarında yıkılan evinin enkazı altında kalan çocuklarının izine ulaşmaya çalışıyor.

Evinin enkazının hemen yanında kurduğu çadırda yaşamını sürdüren Bedran, günlerini enkaz altında kalan çocuklarının izine ulaşmaya çalışarak geçiriyor.

Bedran, 17 Ekim 2023 sabahı İsrail ordusunun evlerine düzenlediği füze saldırısında tüm ailesini kaybettiğini söyledi.

"7 çocuğum şehit oldu"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Bedran, "7 çocuğum şehit oldu. Eşim, annem ve kız kardeşim de şehit edildi." dedi.

İki çocuğunun ise saldırıdan yaralı kurtulduğunu aktaran Bedran, oğlunun bir gözünü kaybettiğini, kızının ise el ve ayaklarında ciddi yaralanmalar oluştuğunu belirtti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle en az 5-6 kez yer değiştirmek zorunda kaldığını dile getiren Bedran, ateşkesin ardından yeniden evinin enkazının bulunduğu bölgeye döndüğünü belirtti.

"Bu enkazın altında hâlâ 4 oğlumun cenazesi var"

Bedran, buraya dönme nedenini ise şu sözlerle anlattı:

"Çünkü bu enkazın altında hâlâ 4 oğlumun cenazesi bulunuyor. Şu ana kadar çıkaramadım onları. Diğerlerinin naaşını çıkarabildik. Ancak geriye kalanları, yeterli imkan ve ekipman olmadığı için çıkaramadık."

Elleriyle taşların arasında çocuklarından bir parça aradığını ancak yaklaşık üç yıldır onların izine ulaşamadığını dile getiren acılı baba, enkazın büyüklüğüne işaret ederek ağır iş makinelerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Tedavi için Mısır'a gönderilen iki çocuğunu da üç yıldır göremiyor

Yaklaşık üç yıldır hayatta kalan iki çocuğundan da ayrı olduğunu söyleyen Bedran, çocuklarının tedavi için Mısır'a götürüldüğünü ancak onların da nerede olduklarını bilmediğini söyledi.

Dünyaya defalarca çağrıda bulunduklarını vurgulayan Bedran, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Tüm dünyaya seslendim. Şimdi çocuklarımdan sadece bir kızım ile bir oğlum kaldı. Kızım Mısır'da tedavi görüyor ama nerede olduğunu bile bilmiyorum. Oğlum da aynı şekilde Mısır'da ve nerede tedavi olduğunu bilmiyorum. Üç yıldır yanlarında olmak için uğraşıyorum ancak kimse benim evlatlarımın yanında olmama yardımcı olmadı. Tek başıma buradayım. Ben ve ölüm ikiz gibiyiz."

"Tek isteğim var; enkaz atındaki çocuklarımın naaşına ulaşmak ve tedavi gören iki çocuğumun yanına gitmek"

Bedran, tüm kayıplara rağmen enkaz altında kalan çocuklarının naaşlarını bulma umudunu yitirmediğini ve her gün onları aramaya devam ettiğini söyledi.

Tek isteğinin enkaz altındaki çocuklarının naaşlarına ulaşmak ve tedavi gören çocuklarının yanında olabilmek olduğunu vurgulayan Bedran, yardım çağrısını şu sözlerle yineledi:

"Tek isteğim var; enkaz atındaki çocuklarımın naaşına ulaşmak ve tedavi gören iki çocuğumun yanına gitmek. 13 yaşındaki kızım Yüsra'nın ilizarov tekniğine ihtiyacı var ve maalesef tüm Mısır’da kendisine bu teknik uygulanamadı. Oğlum Muhammed de gözünü kaybetti. 3 yıldır onları görme hasretiyle yaşıyorum. Burada hayatını kaybeden 7 çocuğum, anneleri, babaanneleri ve halalarıyla birlikte şehit oldu. Ama yaşayan çocuklarımı görmek istiyorum. Bu bana tüm dünyaya bedel olur. Başka hiçbir şey istemiyorum; ne para ne başka bir şey. Burada yaşadığım hayata köpekler bile razı olmaz. Her şeye rağmen sabrediyor ve Allah’a şükrediyorum. Sadece tüm dünyaya bana çocuklarımı görmem için yardım etme çağrısı yapıyorum.”