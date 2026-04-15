BIST 14.210
DOLAR 44,75
EURO 52,75
ALTIN 6.899,29
HABER /  SPOR

TFF’den flaş karar! Yabancı kuralı tartışmaları sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralına ilişkin kararını verdi. Federasyonun aldığı son kararın kulüplere bildirildiği öğrenildi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun son haftalarına girilirken gelecek sezonda uygulanacak yabancı kuralında değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda ilgi çeken bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce bu sezon için açıklanan 12+2 olan yabancı kuralının gelecek sezon (2026/27) 10+4 şeklindeuygulanacağını bildirmişti. 

Bu sezon yabancı kuralındaki +2 kuralının 2003 ve sonrasındaki doğumlu oyuncular için geçerli olacağı, yeni sezondaki +4 kontenjanının ise 2004 ve sonrasında doğan futbolcular için uygulanacağı duyurulmuştu.

TFF, YABANCI KURALI İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPMAMAYA KARAR VERDİ

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili değişiklik yapmama kararı aldığı belirtildi. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre bu sezonki 12+2 kuralının gelecek sezon da devam edeceği ve bu kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplere iletildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Süper Lig'den 18 kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı kuralının devam etmesi için talepte bulunduğu ifade edilmişti.

Federasyonun kulüplerin bu konudaki çağrısının ardından yabancı kuralında değişiklik yapmamaya karar verdiği aktarıldı.

