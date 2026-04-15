Vodafone FLEX'te 5G odaklı cazip kampanyalar

Vodafone FLEX çatısı altında 5G odaklı nisan ayına özel fırsatlar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, yeni kampanyalarla müşterilerinin doğru ürünlere doğru zamanda erişmesini sağlamaya devam ediyor.

"Yanımda" üzerinden yapılan 5G uyumlu telefon alışverişlerinde 1 aylık 20 GB hediye edilirken, seçili 5G uyumlu telefonlarda ücretsiz 5 yıl garanti kampanyası devam ediyor. Diğer yandan, eski 4G uyumlu telefonunu getiren müşteriler, 5G uyumlu telefon geçişlerinde indirimli tekliflerden yararlanabiliyor.

Vodafone FLEX'in "Eskiyi getir yeniyi götür" kampanyası kapsamında, iPhone 11'ini getiren müşteriler iPhone 15 alışverişlerinde 15 bin liraya varan indirim kazanıyor. 5G uyumlu iPhone 17e alışverişlerinde eski telefonunu getiren müşterilere ise ek 6 bin 760 lira indirim fırsatı sunuluyor. 5G uyumlu Samsung Galaxy S25FE alışverişlerinde eski telefonunu getiren müşterilere ek 3 bin lira indirim sağlanıyor.

Diğer kategorilerde de bahar fırsatları başlayan Vodafone FLEX'te 30 Nisan'a kadar seçili kulaklık ve akıllı saatlerde indirimler devam edecek.

Seçili Apple Watch ve Airpods modelleri indirimle sunulurken, Samsung'un yeni lansman ürünü Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro kulaklıklar peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla müşterilerle buluşuyor.

Huawei ve JBL markalarının seçili kulaklık ve akıllı saatlerinde ise yüzde 35'e varan indirim ve faturaya ek 12 aya varan taksit fırsatı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone'da 5G'nin gelmesiyle önemli konulardan birinin, müşterilerinin bu teknolojiye sahip telefonlarla buluşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Şahin, bu anlayışla nisan için Vodafone FLEX'te çeşitli fırsatlar sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en geniş 5G uyumlu telefon portföyüne sahip Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone'dan kolayca satın alabiliyor. Global deneyimimizden beslenen kampanyalarla teknolojiyi daha yakın, daha kolay ve herkes için daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz."

Muhabir:Mehmet Selçuk Güçlü