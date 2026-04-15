Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama

İzmir'deki kooperatif soruşturmasında, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan sürüyor.

İZBETON'a yönelik başlatılan soruşturmada, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , CHP Eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslan ve İZBETON Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklanmıştı.

SAVUNMA YAPMADI

Cezaevinde bulunan Soyer ve iki kişi savcılık tarafından ifadeye çağırıldı ve Soyer ne ile suçlandığını bilmeyerek savunma yapmadı.

Cezaevindeki 3 isim için ikinci kez tutuklama kararı verildi.

Kooperatif soruşturmasında, geçen günlerde CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmıştı.