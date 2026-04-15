Bakan Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek "Soruşturmanın üstüne gidilmesi önemli. Gülistan Doku dosyasında yoğun şüpheler var." dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"Yoğun şüpheler var"

AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Soruşturmanın üstüne gidilmesi önemli. Gülistan Doku dosyasında yoğun şüpheler var." dedi. Gürlek şunları kaydetti:

"Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Yoğun şüpheler var. Bir kız çocuğunun öldürülüp öldürülmediği de belli değil. Başsavcımız çok ince çalıştı, gerekenler yapıldı. Kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor.

Şu anda soruşturma devam ediyor, gözaltında kişiler var. Muhtemelen deliller toplanma aşamasında. Bizim Adalet Bakanlığı olarak soruşturmaya müdahale etme veya talimat verme yetkimiz yok. Bu soruşturmanın üzerine gidilmesi çok önemli."

"Şahısların mesleği, rütbesi, görevi önemli değil"

"Sonuna kadar gidilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Gürlek, "Gözaltı süreci işliyor. Şahısların mesleği, rütbesi, görevi önemli değil. Savcılarımız bunlara bakmaz" dedi.

12'nci yargı paketi

 Bakan Gürlek'e sorulan sorular arasında 12'nci Yargı Paketi de vardı. Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Gürlek, "Yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma izni

Gürlek'e Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma izni verilmesi de soruldu. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği izni hatırlatan Gürlek, "Ankara Başsavcılığımız soruşturmasına devam ediyor."

Adalet Bakanı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü kaydetti.

