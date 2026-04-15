Marketlerde yeni uygulama artık yasak, izin verilmeyecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek adına yenilebilir buz içeren ürünlerin etiketlerinde “dondurma” izlenimi veren ifadelerin kullanılmasını yasaklama kararı aldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte etiketlerde daha açık ve doğru bilgilendirme yapılması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hem gıda güvenliğini güçlendirmek hem de tüketicilerin alışveriş sırasında doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla etiketleme kurallarında dikkat çeken bir düzenlemeye imza attı.

MARKETTE YENİ UYGULAMA: YASAKLANDI! İZİN VERİLMEYECEK

Yenilebilir buzlu ürünlerde, tüketiciyi yanıltabilecek herhangi bir ifade kullanılmasına izin verilmeyecek. Bakanlık, bu değişikliği resmi sosyal medya hesaplarından “İsimde netlik, seçimde güven” mesajıyla duyurdu. Amaç, ambalajlarda yer alan yanıltıcı bilgileri ortadan kaldırmak ve sektörde adil rekabeti desteklemek. Artık bu tür ürünlerin etiketlerinde, dondurma algısı oluşturabilecek yazı, görsel ya da tasarım unsurları tamamen yasaklanmış olacak. Yeni düzenlemenin, güvenilir gıda politikaları kapsamında denetim süreçlerini de daha etkin hale getireceği belirtildi.