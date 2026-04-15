Gülistan Doku’nun avukatı duyurdu: Örtbasçı üst düzey kamu görevlisinin eylemini delillerle paylaşacağız

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltılar sürüyor. Ailenin avukatı Ali Çimen, “Yarın örtbasçı fail olarak kodladığımız üst düzey kamu görevlisine ilişkin delilleri açıklayacağız” dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, 13 kişinin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. 

Çimen, "Yarın yani 15 Nisan tarihinde üst düzey kamu görevlisi olarak kodladığımız örtbasçı failin eyleminin bir bölümü kesin delillerle paylaşmış olacağız" ifadesini kullandı.

Ali Çimen'in 'üst düzey kamu görevlisi' olarak bahsettiği ismin, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Türkay Sonel'in babası, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğu düşünülüyor.

Çimen bugün adliye önünde yaptığı açıklamada da soruşturmanın başından itibaren olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savunarak, ilk aşamada ileri sürülen “intihar” tezinin bilimsel raporlarla çürütüldüğünü belirtmişti. Ulusal Kriminal Büro’nun raporunda, suya düşen herhangi bir nesne bulunmadığının tespit edildiğini hatırlatan Çimen, bu nedenle dosyanın seyrinin değiştiğini ifade etti. 

Yaklaşık 6 yıldır devam eden soruşturmanın son 1,5 yıldır “kasten öldürme” şüphesiyle yürütüldüğünü belirten Çimen, gözaltıların ilk dalga olduğunu ve sayının artabileceğini söyledi.

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen Zeynal Abarakov ile birlikte dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

