Murat Ülker'i geçti! İşte Türkiye'nin en zengin yeni ismi...
'Türkiye'nin en zengin iş insanı' unvanının yeni sahibi belli oldu.
Dünyanın en büyük finans dergilerinden Forbes, milyarderleri sıraladığı listede güncellemeye gitti.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "Türkiye'nin en zengin iş insanı' unvanını kaybetti. Murat Ülker, 2023 yılında birinciliği İbrahim Erdemoğlu'ndan almıştı.
Murat Ülker, zirveyi Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı'ya kaptırdı.
Kazancı'nın serveti ne kadar?
Kazancı, yapılan son güncelleme ile 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine yerleşti ve 5,2 milyar dolarlık serveti bulunan Murat Ülker'i geride bıraktı.
