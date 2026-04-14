Anlaşma tamam! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor!

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci transferinde Altay Bayındır ile anlaşma sağladı. İngiliz basınına göre Manchester United forması giyen milli kalecinin siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği ve kulübünün de transfer için kolaylık sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

Bu sezon şampiyonluğa erken havlu atan Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber önderliğinde transfer harekatına başlayan siyah-beyazlılar kaleci sorununu Altay Bayındır hamlesiyle çözdü.

ADA BASINI DUYURDU: ALTAY BAYINDIR İLE ANLAŞMA TAMAM!

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre; Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Beşiktaş ile sezon bitmeden anlaştı. Yedek kalmaktan mutsuz olan Altay Bayındır'ın siyah-beyazlılardan gelen teklifi düşünmeden kabul ettiği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Transferin önündeki tek engel olan bonservis problemi de çözülmek üzere. Ada basını, Manchester United yönetiminin, 2027 yazında sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Altay Bayındır'ın gidişine kesinlikle zorluk çıkarmayacağını vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti
Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti
Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi şok karar!
Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi şok karar!
Hatay'da 28 köy evi depremzedelere teslim edildi
Hatay'da 28 köy evi depremzedelere teslim edildi
Taksim metrosu asansöründe korkutan yangın
Taksim metrosu asansöründe korkutan yangın
Guterres, Orta Doğu'da müzakerelere devam edilmesi çağrısı yaptı
Guterres, Orta Doğu'da müzakerelere devam edilmesi çağrısı yaptı
Cevdet Yılmaz: Kazakistan ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kazakistan ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kartal Kayra Yılmaz, sezonu kapattı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kartal Kayra Yılmaz, sezonu kapattı
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır trafiğine açıldı
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır trafiğine açıldı
İsrail'den Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı: Onlar için kaybetmek söz konusu değil
İsrail'den Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı: Onlar için kaybetmek söz konusu değil
Cem Adrian uyuşturucu soruşturması kapsamında serbest bırakıldı
Cem Adrian uyuşturucu soruşturması kapsamında serbest bırakıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmeler Washington'da başladı
İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmeler Washington'da başladı
Bitcoin risk iştahıyla 74 bin doların üzerine fırladı
Bitcoin risk iştahıyla 74 bin doların üzerine fırladı