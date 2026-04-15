Burak Yılmaz 4 maddeden PFDK’ya sevk edildi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 4 ayrı maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, kendisine "yasa dışı bahis" kumpası kurulmaya çalışıldığını iddia etmişti.

TFF YILMAZ'I 4 AYRI MADDEDEN PFDK'YA SEVK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Burak Yılmaz, yaptığı açıklamalardan dolayı 4 farklı sebeple sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada “sportmenliğe aykırı hareket”, “hakaret”, “kişilik haklarına saldırı” ve “sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle sevk edildiği belirtilen yazının tamamı şu şekilde kayda geçti:

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “kişilik haklarına saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

