İsrail'den Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı: Onlar için kaybetmek söz konusu değil

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yayımlanan analizde, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan askeri ve stratejik gücüne dikkat çekilerek, olası bir çatışmada Ankara'nın kaybetmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yayımlanan ve Omri Haim ile Dror Balzada imzasını taşıyan analizde, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisi ve askeri kapasitesi üzerinden olası bir Türkiye-İsrail gerilimi değerlendirildi.

'DOĞRUDAN SAVAŞ BEKLENMİYOR'

Mevcut şartlar altında iki ülke arasında doğrudan bir çatışma ihtimalinin yakın vadede düşük olduğunu belirten analistler, "Türkiye ile doğrudan savaş beklenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE İÇİN KAYBETMEK SÖZ KONUSU DEĞİL

Analizde Türkiye'nin özellikle Suriye ve Gazze sahasındaki etkisinin giderek arttığına dikkat çekilerek, Ankara'nın yerel aktörlerle kurduğu ilişkiler sayesinde sahadaki nüfuzunu güçlendirdiği ifade edildi. Türkiye'nin stratejik konumuna ve askeri kapasitesine vurgu yapılan metinde, "Böyle bir durumda Türkiye için kaybetmek söz konusu değil." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin NATO üyeliği ve çok yönlü dış politikasıyla bölgedeki dengelerde belirleyici bir rol oynadığının altını çizen uzmanlar, olası bir gerilim senaryosunda Ankara'nın etkisinin kritik olacağına işaret etti.

İSRAİL ABD'DEN YARDIM TALEP EDEBİLİR

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarının ardından ABD'li gazeteci Curt Mills de konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in tek başına bu ölçekte bir gerilimi yönetmekte zorlanabileceğini anlatan Mills, "İsrail, Türkiye'ye karşı savaşmak için ABD'den yardım talep edebilir." dedi.

Tel Aviv yönetiminin kapasitesine değinen Mills, olası bir çatışma durumunda İsrail'in Washington'dan askeri ve lojistik destek isteyebileceğini kaydetti.