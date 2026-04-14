Süper Lig'de şok istifa! Burak Yılmaz zehir zemberek konuştu: "Biri beni vurur ha!"
Burak Yılmaz istifa kararı aldı, anlattıkları Süper Lig'de 'deprem' etkisi yarattı... Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, görevi bıraktı. Maçın hemen ardından basın toplantısında kameraların karşısına geçen Yılmaz, istifa kararını duyururken Türk futbolunu derinden sarsacak ifadeler kullandı ve iddialarda bulundu.
"MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi, keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu?"
Yaşananlar karşısında adeta öfke patlaması yaşayan Yılmaz, hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik ciddi ithamlarda bulundu. Hakem kararlarına çok sert tepki gösteren genç teknik adam "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi, keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Hakemler bizi rahat rahat doğruyor, Türk futbolunun kalitesi yerlerde" diye konuştu.
"Fuat Göktaş beni aradı..."
Kendisine gelen bir telefon ve sonrasında yaşadıklarını paylaşan Yılmaz, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar. Şimdi size bir şey anlatacağım. Fuat Göktaş devre arası Antalya'da kamptayken beni aradı. Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. Ne diyorsun abi dedim sen! Telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar ardı. Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş. Çıkarttırdım dedi. İyi dinleyin. Kendinizi benim yerime koyun. Bahis nasıl oynanır bilmem. İhtiyacım da yok. Mecnun Otyakmaz'ı aradım. Karıştı ortalık. Kocaelispor maçında hiçbir şey yokken atıldım. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Yanlış konuştum. Bu da benim hatam. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye yoklama çekti. Ondan sonra bugüne kadar her maçta beni doğradılar. Bahis oynayanları çıkarttırdım dedi bana. Bu yaşananlardan sonra Gaziantep FK'yı hakemler doğradı. Bu kadar abi. Yalanım ya da eksiğim varsa çıksınlar cevap versinler. Hepsine cevabını vereceğim. Bırakıyorum, Allah'a emanet." dedi.
"Burak Yılmaz'a bir daha teknik direktörlük yaptırmayacağım diyorlar"
Hakkında konuşulan sözlere devam eden Burak Yılmaz, "Bu TFF ile olmaz. Bu MHK ile olmaz. Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler. Versinler! Birileri artık konuşsun. Kimse bana bahis oynamış diyemez! Ondan sonra arayıp kötü konuştum. Bu yüzden her maçta hakemler Gaziantep FK'yı doğradı. Net açıklıyorum artık. Birileri konuşmalıydı çünkü. Ben temiz olduğum için sonuna kadar bahiste gidilsin dedim. Gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ben yalnızım. Benim kimsem yok ama alnım açık. Beni tehdit edemezsiniz. Burak Yılmaz'a bundan sonra teknik direktörlük yaptırmayacağım diye konuşuyorlar." açıklamasını yaptı.