Süper Lig'de şok istifa! Burak Yılmaz zehir zemberek konuştu: "Biri beni vurur ha!"

"Fuat Göktaş beni aradı..."

Kendisine gelen bir telefon ve sonrasında yaşadıklarını paylaşan Yılmaz, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar. Şimdi size bir şey anlatacağım. Fuat Göktaş devre arası Antalya'da kamptayken beni aradı. Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. Ne diyorsun abi dedim sen! Telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar ardı. Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş. Çıkarttırdım dedi. İyi dinleyin. Kendinizi benim yerime koyun. Bahis nasıl oynanır bilmem. İhtiyacım da yok. Mecnun Otyakmaz'ı aradım. Karıştı ortalık. Kocaelispor maçında hiçbir şey yokken atıldım. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Yanlış konuştum. Bu da benim hatam. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye yoklama çekti. Ondan sonra bugüne kadar her maçta beni doğradılar. Bahis oynayanları çıkarttırdım dedi bana. Bu yaşananlardan sonra Gaziantep FK'yı hakemler doğradı. Bu kadar abi. Yalanım ya da eksiğim varsa çıksınlar cevap versinler. Hepsine cevabını vereceğim. Bırakıyorum, Allah'a emanet." dedi.