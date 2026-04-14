Bitcoin risk iştahıyla 74 bin doların üzerine fırladı

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine dair beklentiler piyasalarda risk iştahını artırdı. Özellikle Bitcoin mart ortasından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Küresel siyaset ve diplomasi trafiğinden olumlu sinyaller gelince kripto para piyasaları, haftaya güçlü yükselişle başladı.

ABD ve İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülebileceğine dair haberler, sermaye piyasalarında risk iştahını tetikleyerek en büyük kripto para birimi Bitcoin'i hareketlendirdi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanan Bitcoin'in fiyatı 74 bin 600 dolar sınırına dayandı.

GÜNLÜK KAZANÇ: YÜZDE 4,29

Bu ivme ile birlikte Bitcoin, mart ayı ortasından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam hacmi ise günlük bazda yaklaşık yüzde 4,29 artarak 2 trilyon 520 milyar dolara yükseldi.

HAFTALIK KAZANÇ: YÜZDE 9

TSİ 15.00 itibarıyla Bitcoin, haftalık bazda yaklaşık yüzde 9’luk kazancıyla 74 bin 400 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalardaki bu yükselişte, Washington ve Tahran hattında müzakere masasına geri dönülebileceğine dair iddialar belirleyici oldu. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump'ın durma noktasına gelen görüşmeleri yeniden başlatmaya istekli olduğu belirtiliyor.

ETHEREUM

Öte yandan, Bitcoin'deki yükseliş altcoin piyasasını da hareketlendirdi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı, yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak 3 bin 375 dolar seviyesine yükseldi.

