Lvbel C5 konserinde skandal 'Erdoğan' sloganına AK Parti'den tepki

Rapçi 'Lvbel C5', İstanbul'da verdiği konser esnasında dinleyicilerin "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi. Skandal tezahürata AK Parti'den tepki geldi.

Lvbel C5 İstanbul'da bir konser verdi. Konser esnasında bir grup provokatörün "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçmenlerine alenen hakaret edilen bu anlara ilişkin video sosyal medyada büyük tepki çekti.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: "SİZİ DAHA ÇOK ZIPLATACAĞIZ"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medyadaki görüntüler sonrası yaptığı paylaşımda, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız." ifadelerini kullandı.

BENZERİNE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz ay şarkıcı Hande Yener hakkında konsere esnasında attığı benzer slogan ve ifadeler gerekçesiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

