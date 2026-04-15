BIST 14.230
DOLAR 44,75
EURO 52,78
ALTIN 6.928,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 kişi görevden alındı

Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 kişi görevden alındı

Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede okuldaki pompalı tüfekli saldırı nedeniyle 4 kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı.

Abone ol

Şanlıurfa'da dün bir liseye girip rastgele ateş açan zanlı, 16 kişiyi yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. 2 ilçe emniyet müdürü ve 2 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saldırıda yaralanan 16 kişinin 7'si tdavi edilerek taburcu edildi.  3'ü ağır olmak üzere 9 yaralının tedavisi devam ediyor. 

Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki pompalı tüfekli saldırıya ilişkin yeni mesajlar ortaya çıktı.

Okulun eski öğrencisi olduğu ve 9. sınıfta açık öğretime geçiş yaptığı belirtilen Ket'in okulun sosyal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirlendi.

Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 kişi görevden alındı - Resim: 0

Saldırganın mesajında, “Hazır olun birkaç gün sonra saldırı olacak” dediği görüldü. Başka bir gönderide ise Ket'in "Hepinizi" yok edeceğim" yazdığı ortaya çıktı.

Başka bir gönderide ise saldırganın tehdit mesajlarını sürdürdüğü ve "Saldırı gününde 50 kişi. İlk sen gideceksin müdür" yazdığı ortaya çıktı. Ket'in bir çok paylaşıma yorum yaptığı belirlenirken saldırıyı haber verdiği de görüldü.

Olay anının görüntüleri de ortaya çıktı. Ket'in okul koridorlarında tüfekle dolaşarak mermisini doldurup ateş açtığı ve öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatıp korumaya çalıştığı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama yaptı. Güvenlik birimlerinin geniş çaplı inceleme başlattığını duyuran İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıkladı. MEB de inceleme başlatıldığını duyurup bir başmüfettiş ve müfettişin görevlendirildiğini bildirdi. Okulda eğitime dört gün ara verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM'den hükümete asgari ücret çağrısı! Yılda 4 kez güncellemeli
19 Nisan'da sona erecek! ABD'den yeni İran kararı fiyatları etkileyecek
Gülistan Doku'nun cesedini önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler! Dikkat çeken sım kart detayı
İran'dan çok kritik yeni hamle! Çin casus uydusunu temin etti
Gülistan Doku’nun avukatı duyurdu: Örtbasçı üst düzey kamu görevlisinin eylemini delillerle paylaşacağız
Avcılar'da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli tutuklandı
Hizbullah, İsrail ordusuna karşı 34 saldırı düzenlendi hedef alınan beldeler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalist belli oldu
ABD Başkanı Trump'tan İran ile savaşa ilişkin kritik açıklamalar
Jet Luck’ta final: En iyi fikirler Halkbank’ta yarıştı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü, 15 yaralı
Burak Yılmaz 4 maddeden PFDK’ya sevk edildi