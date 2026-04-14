12 şüpheli gözaltına alındı! Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama geldi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi, babası ve ablası, 12 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i oğlunun cinayetini örtbas ekmekle suçlayarak "sırf oğlunu korumak için devletin bütün imkanlarını kullanıp bizi o köprü başında tam 220 gün boyunca bekletti." dedi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından anne Bedriye, abla Aygül ve baba Halit Doku, avukatları Ali Çimen ile Tunceli Adliyesi'ne geldi.

Abla Aygül Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kız kardeşinin 2020'den bu yana kayıp olduğunu söyledi.

Kandırıldıklarını ileri süren Doku, "Neden? Katilin kara gözü için, katilin kara kaşı için. Katil kim? Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun katilidir. O liste, o gözaltılar, daha bu ne ki bunun daha ikinci, üçüncü dalgası var ve gecesini gündüzüne katıp bizi adalete inandıran Başsavcımız Ebru Cansu'nun vicdanına bırakıyorum." diye konuştu.

"Bizi o köprü başında tam 220 gün boyunca bekletti"

Aygül Doku, şöyle devam etti:

"Bakın bu bir vahşettir, bu bir caniliktir. Dönemin valisi bir ailenin kızını bulmak ve görevini yapmakla yükümlüyken, sırf oğlunu korumak için devletin bütün imkanlarını kullanıp bizi o köprü başında tam 220 gün boyunca bekletti. Bizi orada bekletirken Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye dönemin Valisi Tuncay Sonel botla geziyordu. Başsavcımız tarihi bir adım attı, tarih yazıyor ama bu tarihi yazışının sonucu nasıl olacak sadece onu istiyoruz. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Başsavcımızın çalışmasına çok büyük bir saygı duyuyorum ama şu anda gözaltına alınması gereken kişilerden biri dönemin Valisi Tuncay Sonel'dir. Bizim başımıza ne getirdiyse dönemin Valisi Tuncay Sonel getirmiştir. Bunun üstünün örtülmesini istemiyoruz."

Anne Bedriye Doku da kızının cenazesini istediğini ve kemiklerinin yerini dönemin Valisi Tuncay Sonel'in bildiğini iddia etti.

Kızının cenazesini almadan Tunceli'den gitmeyeceğini ifade eden Doku, "6 yıldır biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor ben diyorum Gülistan'dır, koşuyorum Gülistan değil. Ben kızımı 21 yaşında önce Allah'a, sonra devlete emanet ettim." dedi.

"Ben kızımın kemiklerini istiyorum"

Doku, "Allah'ın adaleti çok büyük. Devlete, adalete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Halit Doku da adalete inancının tam olduğunu belirterek, "Başsavcıya ve Adalet Bakanı'na teşekkür ederim. Ben kızımın kemiklerini istiyorum. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.