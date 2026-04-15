BIST 14.202
DOLAR 44,74
EURO 52,80
ALTIN 6.963,41
HABER /  DÜNYA

Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü, 15 yaralı

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde bulunan enerji santralinde meydana gelen patlamada, 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Abone ol

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Singhitarai kentindeki enerji santralinde patlama meydana geldi. Kazan ünitesindeki patlamada, 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Polis, patlamanın muhtemelen kazan borusundaki aşırı ısınmadan kaynaklandığını belirtti.

Santrali işleten Vedanta adlı şirket tarafından yapılan açıklamada, Singhitarai tesisinde 'talihsiz bir olayın' yaşandığı aktarılarak, kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz 4 maddeden PFDK’ya sevk edildi
Burak Yılmaz 4 maddeden PFDK’ya sevk edildi
Anlaşma tamam! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor!
Anlaşma tamam! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor!
Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti
Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti
Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi şok karar!
Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi şok karar!
Hatay'da 28 köy evi depremzedelere teslim edildi
Hatay'da 28 köy evi depremzedelere teslim edildi
Taksim metrosu asansöründe korkutan yangın
Taksim metrosu asansöründe korkutan yangın
Guterres, Orta Doğu'da müzakerelere devam edilmesi çağrısı yaptı
Guterres, Orta Doğu'da müzakerelere devam edilmesi çağrısı yaptı
Cevdet Yılmaz: Kazakistan ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kazakistan ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kartal Kayra Yılmaz, sezonu kapattı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kartal Kayra Yılmaz, sezonu kapattı
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır trafiğine açıldı
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır trafiğine açıldı
İsrail'den Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı: Onlar için kaybetmek söz konusu değil
İsrail'den Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı: Onlar için kaybetmek söz konusu değil
Cem Adrian uyuşturucu soruşturması kapsamında serbest bırakıldı
Cem Adrian uyuşturucu soruşturması kapsamında serbest bırakıldı