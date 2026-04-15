Mustafa Destici'den ara seçim açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim" talebine ilişkin, "Şu anda Türkiye'nin bir ara seçime değil, tam tersine çevremizdeki savaş ortamından dolayı birliğe, beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Terörsüz Türkiye"nin ortak hedefleri olduğunu vurgulayan Destici, "Hepimiz terörsüz bir Türkiye istiyoruz ki elhamdülillah şu anda ülkemiz terörsüz bir Türkiye'dir. Ancak bu hedefe ulaşmanın yolu temennilerden değil, açık, doğrulanabilir ve geri dönülmez adımlardan geçmektedir. Silahın gölgesinde yürütülen hiçbir süreç kalıcı barış asla üretmez." ifadelerini kullandı.

"Şu anda Türkiye'nin bir ara seçime değil, tam tersine..."

Destici, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine ilişkin sorusu üzerine, "Şu anda Türkiye'nin bir ara seçime değil, tam tersine çevremizdeki savaş ortamından dolayı birliğe, beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Seçim yerine biz ülkemizin güvenliğini, milletimizin birliğini öne almalıyız. Milletimizin pek çok sorunu var. Bunların çözümüne odaklanmalıyız." diye konuştu.

"Gündemi seçime çevirmek istiyor"

CHP'nin, belediyelerine yönelik soruşturmaları unutturmak amacıyla ara seçim talebinde bulunduğunu öne süren Destici, "Bu süreçleri gündemden çıkararak Türkiye'yi bir seçim atmosferine sokup seçimi konuşturmak, gündemi seçime çevirmek istiyor. Ama bunda da başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü istifa ettirmesi gereken milletvekillerinin buna yanaşacağını düşünmüyorum." dedi.

Mustafa Destici, Ankara'daki su faturalarına ilişkin soru üzerine de geçen yıl ve bu yılın mart aylarına ait faturaları örnek göstererek, "Bu keyfilik olamaz. Enflasyon yüzde 30'sa sen de suya yüzde 30 zam yapacaksın. 31-32 yapamazsın. Enflasyon kadar yapacaksın." değerlendirmesinde bulundu.