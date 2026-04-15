İstanbul boğazına demir yolu yapılıyor! Mehmet Şimşek imzaladı işte güzergahı

TÜRKİYE'nin incisi boğaza demir yolu ağı kuruluyor. Dünya Bankası tarafından projeye 1.67 milyar euro kaynak sağlandı. Dev anlaşmaya imza atan Mehmet Şimşek, "Bu, Dünya Bankası'nın tüm tarihinde onaylanan en büyük üçüncü proje." dedi. İstanbul Kuzey Demir yolu Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Demir Yolu Hattına kurulacak.

İSTANBUL Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanlarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden birbirine bağlayacak olan İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin finansman anlaşması imzalandı. Dünya Bankası, Çayırova'dan başlayıp Çatalca'ya kadar 127 kilometre uzunluğu olan proje için Türkiye'ye 1,67 milyar euro kaynak sağladı. Söz konusu anlaşmaya ilişkin, Dünya Bankası'nın genel merkezinde imza töreni gerçekleştirildi. G20 ve Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere Washington'da bulunan Bakan Mehmet Şimşek, törene katılarak dev anlaşmaya imza attı.

İstanbul Kuzey Demiryolu projesi nedir?

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi , Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Demir Yolu Hattı üzerine kuruluyor. 125 km uzunluğunda demiryolunda 44 tünel ve 42 köprü inşa edilecek.

Projenin güzergahı neresi?

Proje, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat, Çatalca'da şu an yapım çalışmaları devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Projenin Orta Koridor ve Irak Kalkınma Yolu gibi uluslararası ticaret güzergahlarını birbirine bağlayarak Türkiye'nin bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştirmesi hedefleniyor.

EN BÜYÜK 3. PROJE

Projenin çok taraflı altyapı finansmanı alanında bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurgulayan Şimşek, toplam büyüklüğü 8,1 milyar dolar olan projenin finansmanının yüzde 83'ünün uluslararası finans kuruluşlarından sağlandığını kaydetti. Bakan Mehmet Şimşek İstanbul Kuzey Demiryolu projesinin finansmanına ilişkin şu bilgileri verdi:

-"Bu, Dünya Bankası'nın tüm tarihinde onaylanan en büyük üçüncü proje. Bu gerçek tek başına, iddiamızın ölçeğini ve ortaklarımızın Türkiye'nin projeyi hayata geçirme kapasitesine duyduğu güveni ortaya koyuyor

Pekin Londra arası

Mehmet Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin sıradan bir altyapı projesi olmadığını anlattı. Şimşek, projenin Orta Koridor'un en kritik darboğazlarından birini çözüme kavuşturacağını belirterek, İstanbul Boğazı üzerinden Orta Koridor'un en kısıtlı geçiş noktalarından birine yüksek kapasiteli bir demir yolu alternatifi sunduğunu, koridorun güvenilirliğini güçlendireceğini ve küresel ticaret için stratejik değerini derinleştireceğini vurguladı.

Yapılacak Orta Koridor'un önemini vurgulayan Şimşek, söz konusu hattın 18 günlük süresiyle Pekin'den Londra'ya uzanan en hızlı rota olduğunu aktardı.

Projenin kapasitede "dönüştürücü bir sıçrama" sağlayacağını da belirten Şimşek, İstanbul Boğazı'ndan geçen demir yolu yük hacminin yıllık 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkacağını kaydetti. Şimşek, bunun kıtalararası yük taşımacılığı için karbon nötr bir altyapı oluşturacağına işaret ederek, bunun, bölgenin daha önce hiç tanık olmadığı ölçekte bir yapısal dönüşüm olduğunu söyledi.

Projenin 400 binden fazla kişiye daha yüksek gelirli istihdam sağlayacağını belirten Şimşek, altyapının yalnızca mal taşımakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda geçim kaynakları oluşturduğunu ve İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin bunun her ikisini de yapacağını dile getirdi.

"ÜÇ STRATEJİK KORİDOR BAĞLANTISI"

Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde ise İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin önemini şöyle özetledi:

-"Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Türkiye-Avrupa Koridoru olmak üzere üç stratejik koridor boyunca bağlantıyı güçlendirecek. Bu sayede Boğaz'ı geçenler için ulaşım daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale gelecek. Bu, sadece Türkiye için değil, bölgesel ve uluslararası ticaret için de önemli."