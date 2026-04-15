14 yaşındaki Çağla hayatını kaybetti! Yüksek ateş, bulantı, kusma...

Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle götürüldüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Nisan'dan bu yana menenjit şüphesiyle tedavi gören  8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak Valiliğinden "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle izlendiği, ikinci bir "menenjit şüpheli" vakanın tespit edilmediği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu durumla ilgili halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışması yapıldığı, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul boğazına demir yolu yapılıyor! Mehmet Şimşek imzaladı işte güzergahı
İstanbul boğazına demir yolu yapılıyor! Mehmet Şimşek imzaladı işte güzergahı
Basketbol Avrupa Ligi'nde 3 yıllık yol haritası, format ve gelir dağılımı belirlendi
Basketbol Avrupa Ligi'nde 3 yıllık yol haritası, format ve gelir dağılımı belirlendi
Alman hava yolu şirketi Lufthansa çalışanları greve gidiyor
Alman hava yolu şirketi Lufthansa çalışanları greve gidiyor
Burasa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Burasa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 168 bini aşkın trafik kazası meydana geldi
Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 168 bini aşkın trafik kazası meydana geldi
Eti Bakır'dan büyük gelişim! Orta Asya'da madenciliğin analiz merkezi oldu
Eti Bakır'dan büyük gelişim! Orta Asya'da madenciliğin analiz merkezi oldu
Mart ayı merkezi yönetim bütçe sonuçları açıklandı
Mart ayı merkezi yönetim bütçe sonuçları açıklandı
"Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
"Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
Marketlerde yeni uygulama artık yasak, izin verilmeyecek!
Marketlerde yeni uygulama artık yasak, izin verilmeyecek!
Çilek Mobilya Milano'da prestijli fuarda Türkiye'yi temsil edecek
Çilek Mobilya Milano'da prestijli fuarda Türkiye'yi temsil edecek
İran petrol tankeri ABD ablukasını aştı Hürmüz'ü geçip İran karasularına girdi
İran petrol tankeri ABD ablukasını aştı Hürmüz'ü geçip İran karasularına girdi
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı! Olay yaratacak iddialar
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı! Olay yaratacak iddialar