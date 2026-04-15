Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı! Olay yaratacak iddialar

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, katıldığı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu. Aygül Doku, "Kötü bir şeye zorluyorlar. Şimdi biz 7 yıldır kamuoyu önünde bir aileyiz. Nasıl bir aile olduğumuz ortada. Kızımızı kötü bir şeye zorluyorlar. Kızımız da bunu kabul etmediği için kızımız da sizi ifşa edeceğim dediği için Gülistan'ı öldürüyorlar." dedi. Abla Doku, "ilk kez açıklıyorum" diyerek isim de verdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programına bağlanan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'nun iddiaları dikkat çekti. Doku şunları ifade etti:

" Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in attığı adalet için attığı adım ve Başsavcımız Sayın Ebru Cansu'yun gerçekten iğneyle kuyu kazar gibi Gülistan'ın delillerini arıyor olması çok kıymetli. Biz bu adımı çok kıymetli buluyoruz. Ama bu kıymetli adım adım kadar şu anda İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin de bir adım atması gerekiyor.

Çünkü hazır halde şu anda dönemin valisi Tuncay Sonel müttefik. Onun önce bir görevden alınması lazım ki yargılanıp sorgulanabilmesi için. Bu dosyada Tuncay Sonel yargılandığı zaman, tutuklandığı zaman, gözaltına alındığı zaman dosya çözülecek.

Zaten bütün ipler onda kopuyor. Biz bu kente geldiğimiz gibi biz çok kendi halimizde bir aileydik ki başsavcı kızımızı da detaylıca incelemiş, araştırmış. Kızımın kızımızın hiç kimseyle bağlantısı yok. Yurtla üniversite arasında gidip gelen bir kızımız.

Sonra biz bu kente ilk geldiğimiz zaman hemen dönemin valisi Tuncay Sonel apar topar bizi köprüye götürdü. Kızınız intihar etti dedi. Biz ilk günden beri söylüyoruz bunu. Bakın 7 yıldır papağan gibi tekrar ediyorum. Kızımız intihar etmedi dedik. Çünkü kızım beni aramıştı. Ben kitap işinde çalışıyordum. Benden KPSS kitaplarını istemişti. Anneme hediyeler almıştı. Eve gelecekti. Dönemin valisi bütün Dalgıçları, Rov cihazlarını, jaksını özel harekatını hatta köpeklerinden tut hepsini köprüye getirince şimdi siz hayatınız boyunca adliyenin önünü görmemiş birisiniz. O an aklınıza böyle şeytani şeytanice düşünen bir şey gelmez. Hiç kimsenin gelmez. Gerçekten insan olan bunların bize yaptığı, yaptığını böyle vahşi bir hayvan doğada kendi avına yapmaz.

Bizi o köprüye götürüp biz o çalışmalara onlara bakınca biz ya diyoruz ki insan bir kente kime inandır? Bir valiye inanır. Biz hani bu vali bir şey diyorsa bir bekleyelim dedik. Sonra aslında dönemin valisi yani Tuncay Sonel kızımızın intihar etmediği yani Gülistan'ın o suda olmadığını ilk günden beri biliyordu.

Geçen gece 13 kişi gözaltına alan bu 13 kişiden biri de oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. Kızımızın katili Mustafa Türkay Soner'dir. Bakın biz bu katili nereden öğrendik? Bu katili onun en yakın arkadaşı olan Umut Altaş'tan öğrendik yani Amerika'ya kaçan.

İLK DEFA AÇIKLIYORUM

Bakın bunları ilk defa açıklıyorum. Çünkü gerçekten artık bizim sabrımız kalmamış. Umut Altaş beni aramış o süreçte. 2 3 kere beni aramış bana ulaşabilmek için. Ben telefonu açmışım ama cesaret edip konuşamamış ama bir not yazmış. Notu götürüp şeye atmış baro baroya atmış. Baro başkanına atmış. Demiş ki Gülistan Dokumun katili Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay SoneL'dir. O zaman düşmüş oraya.

O gün kapüşonla Ferhat Bey'in evinin önüne giden kişi bizzat Umut Altaş'tır. Biz nereden biliyoruz?

Bakın Umut Altaş'ın beni aradığını gördüğüm zaman hani bunu bildiğim zaman hani bu Umut Altaş niye beni aradı? Çünkü kentte çok konuşuyordu. Umut Altaş'la valinin oğlu arkadaş diye. Biz de hemen ne yaptık? Gittik Umut'un ailesinin yanına. Burada çalışıyor. Buranın halkından insanlar. Şu anda gözaltılarınla zaten. Gözaltındalar. Celal Altaş'la Nurşen Altaş'la yani Umut'un anne babası şu anda gözaltında. Bu insanları biz orada oturur oturmaz bize dediler ki şey Allah rahmet eylesin dedi. Bakın şu ana kadar bize kimse Allah rahmet eylesin dememişti.

Birini Allah rahmet etti diyebilmem için benim onun öldüğünü bilmem lazım. Biz kızımıza sahip çıkamadık dedi. Baktım hani konuşmaya başladı hareketleri şüphe çekmeye başladı. Biz üzerine gitmeye başladık. Üzerine gittikçe şimdi onlar da suçlu olduğunu biliyor ya. Biz üzerine gittikçe bize dediler ki" bizim oğlumuzun tek bir suçu var. Bizim oğlumuz valinin pislik oğluyla arkadaş arkadaştı" Bizim bakın ses kayıtları var. Ben bunların hepsi belgesini çıkartmışım. Bunlar hiçbiri yalan dolan değil. Dediler ki "bizim valimizin oğlumuzun tek bir suçu var" Şimdi çıkacağını biliyorlar ya. Yeni başsavcı Ebru başsavcı dosyayı didik didik araştırıyor. Biz gitmeden onlar bize geldiler. Dediler ki şey işte oğlumuzun tek bir suçu var. "Valinin pislik oğluyla arkadaş. ben oğlumu defalarca uyardım Onunla arkadaş olma ama bir türlü oğluma sözünü geçiremedim. Benim oğlum başını yaktılar" dediler. Ses kayıtları var.

Sonra bunlar bu bilgileri vermeye başladıkça tabii biz dedik hani bu aile bu meseleyi biliyor. Hemen Umudun numarasını istedik. Umut'un numarasını bulup Umut'u aradım. Umut dedim bak dedim." Bu olayda içinde olabilirsin. Kazayla da karışmış olabilirsin ya da bir şeye şahit olabilirsin. Sana kardeşimin mezarı taşına bulabilmek için inandığım bütün değerler üzerine yemin ediyorum. Senden şikayetçi olmayacağım. Ailen hiçbir şekilde ailen bu işe müdahil olmayacak dedim. Sana söz. Ne oldu sen sadece bana söyle. Bak katil sen olsan dahi inan senden şikayetçi olmayacağım" dedim. Çünkü ben kardeşimin mezar taşını arıyordum. O durumdaydım. Umut bana dönüp ne dedi biliyor musunuz? Abla dedi benim bildiğim çok şey var. Ses kayıtları var bunlar. Bunlar hiçbiri de boş bir bilgi değil.

Abla benim bildiğim çok şey var. Ben sana yardımcı olacağım. Ben Tunceliliyim ben karıncayı bile incitmem dedi. Umut benle konuşacaktı. Dedi ki abla sadece bana bir 5 dakika ver. Aslında anne babasını tekrar arayacaktı. Umut telefonu kapattığı gibi anne babasını arıyor. Anne babası Umut'u tekrar susturdu. Aygül'le konuşmayın diye. Sonra ben tekrar annesi babası hani dosya araştırılıyor ya Celal rahatsız Celal şunu diyor.

Şimdi bakın Tuncay Sonel o kadar her şeyi şeytanice hesaplamış ki sadece bakın bizi o köprüye götürüp devleti bütün kurumlarını oraya götürüp arkadan delilleri silmekle yetinmemiş.

Umut'u da o sürede apar topar Amerika'ya gönderip eğer bu olay ortaya çıkarsa ben diyeceğim ki benim oğlum kaçmadı. Bakın Umut kaçtı. Tuncay Sonel aslında bugünleri hepsinin hesabını o gün şeytanice hepsini zaten hesaplamış. Sonra şey bu ismini siz söyleyin. Celal Altaş beni gece 12'de sürekli aramaya başlıyor. Olay çıkacak ya oğluna kalacak. O da bunu biliyorsun. O da biliyor.

Umut'u babası Celal Altaş...Bakın hepsi kayıtlı. Ben hatta şikayete de bulunmuşum savcı hanımla Tüm bunlar yargıya da gitmedi mi acaba ya? Evet evet yargıya gitti. Şikayetçi olmuşuz. Ses kayıtlarını dahil yargıya hepsini teslim etmişiz.

Celal Altaş beni arıyor gece 12'de. İçip içip açıyor arıyor. Bir gece ne dedi biliyor musunuz? Bakın bunların hepsi ilk defa açıklıyorum. Çünkü artık bizim dayanacak sabrımız kalmadı. Çünkü artık zaten Gülistan'ın bilgileri orada burada her yerde paylaşılıyor. Biz dosyaya zarar gelmesin diye bugüne kadar sessizliğimizi koruyoruz. Daha bildiğim çok şey var da onlara aktarmayacağım. Böyle bu oradan buradan düşenleri söylüyorum. Celal Altaş bana dedi ki dedi ya dedi "Gitsenize ya dedi. Tuncay Sonel'in kapısının önünde eyleme. Niye gitmiyorsunuz?"

KAN PARASI İDDİASI

Şimdi Celal Altaş niye beni Tuncay Soner'in kapısının önünde eyleme davet ediyor? En yakın aileler. Şu bilgide vereyim fotoğrafları da var. Ben fotoğrafları da sizinle paylaşacağım. Tuncay Sonel'in görevi Ordu'ya çıkınca Mehmet Ali Özkan vali buraya geldi. Biz hala Gülistan'ın suda arama çalışmalarını devam ediyoruz. Biz arama çalışmalarını devam ederken Celal Altaş ve ailesi Ordu'ya valiyi ziyaret etmek ziyaret etmeye gidiyor. Hatta fotoğraf çekiyorlar. Tatile gidiyorlar. susma karşılığında Gülistan'ın kan parasını yiyenler de bugünkü gözaltında olan Celal Altaş ve ve Nurşen Altaş'tır.

Bu halk bu halkın yerli insanları. Köprüde bizi izleyenler. Biz ve o Dalgıç abilerim Gülistan'ın içinde olmayan o suda karda kışta Gülistan'ı ararken evet bunlar susmayı tercih edip nereye gidiyorlar? Ordu'ya tatile gidiyorlar. Sahilde fotoğrafları var. O fotoğrafları da sizinle paylaşacağım. Bir sürü fotoğrafları var bende. Yani bunlar da susma bu cinayeti örtbas etmek karşılığında susma payı karşılığında Vali ne yapıyor? Bunları yediriyor bunları içiriyor bunları da Gülistan'a kan parasını yediriyor. Çok korkunç bir felaket çok korkunç bir olayla karşı karşıyayız. Adalet bakanımız çok çok önemli bir adım attı. Gerçekten şu anda Savcımız Ebru Cansu tarih yazıyor. Adalet için tarih yazıyor. Bakın böyle bir korkunç olay dünyada örneği yok.

Bu korkunç olayın bitebilmesi için de İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin artık ivedilikle adım atması lazım.

Zainal Gülistan'a ne olduğunu biliyor. Onun da mesajları şu anda zaten her yerde dolaşıyor. Gülistan diyor ki Zainal Gülistan'a yazıyor Gülistan'ı o olmadığı süreçte sonra bu mesajları siliyor. Gülistan'a diyor ki korkma diyor Gülistan. Ben senin yanına geleceğim diyor ki beni öldürseler de ben seni koruyacağım Gülistan diyorum. Çok korkuyorum. Seni bir yerde zorla tutuyorlar diye. Bakın Gülistan o gece Zainal'a gidiyor. Kamera kayıtlarını silmişler dosyaya koymamışlar. Bu Umut Altaş zaten valinin oğlu Tuncay Sonel'in Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ne yaptığını aslında bütün pisliklerine bizzat şahit olan biri. Bu ikisi Gülistan'a gidiyor o gece. O hanım elini kafeteryasına gidiyorlar. Gülistan'a bir görüntü bir şey gösteriyorlar.

"GÜLİSTAN'I ZORLUYORLAR"

Gülistan'ı bir şeye zorluyorlar. Hani bunu yapmazsan tamam mı? Bunu yapmazsan Gülistan'ı bir şeyle tehdit ediyorlar. Bir şeyle tehdit ediyorlar. Görüntüsü var. Gülistan'a gösteriyorlar.

Bakın bu valinin oğlu Tuncay Sonel'in Mustafa Türkay'la Umut, Gülistan'ın yanına gidip Gülistan'a bir şey gösteriyorlar.

Bu kişiler Gülistan'ın yanına Gülistan'a bir şey gösteriyorlar. Gülistan zaten bir ay boyunca zaten Zainal'la hiçbir ilişkisi yok hiçbir bağlantısı yok. İlişkileri o süreçte bitmiş zaten. Gülistan apar topar ne yapıyor? Zainal'a gidiyor.

Bunu Zainal'a anlatıyor. Hani o her neyse Zainal'la bağlantılı bir şey. Orada ne oluyor biliyor musunuz? Orada Gülistan'ı bir şeye zorluyorlar.

"KÖTÜ BİR ŞEYE ZORLUYORLAR KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜYORLAR"

Kötü bir şeye zorluyorlar. Şimdi biz 7 yıldır kamuoyu önünde bir aileyiz. Nasıl bir aile olduğumuz ortada.

Kızımızı kötü bir şeye zorluyorlar. kızımız da bunu kabul etmediği için kızımız da sizi ifşa edeceğim dediği için Gülistan'ı öldürüyorlar.

Gülistan'a o gece zorla araca koyuyorlar ya olay savcılığa intikal etmiyor. Eğer olay o gece savcılığa intikal etseydi de biz bugün de olmayacaktık. İkincisi bir şey daha var. Gülistan'ı zorla araca koyacak belki Gülistan'ı aslında o gece öldüreceklerdi. Ona fırsat bulmuyorlar.

Çünkü bir vatandaş Gülistan'da Zainal kavga ederken ne yapıyor? İhbar ediyor diyor ki genç bir kızı bir adam burada zorluyor. O gece fırsat bulmayınca.

Burada Zainal'ın rolü şu. Şimdi şimdi Zainal Gülistan'la hani bir geçmişi olan Zainal'dır. Arkadaşı olan Zainal'dır. Gülistan kötü bir yolun yolcusu değildir. Şimdi Zainal Gülistan'ı bunların önüne atmıştır. Tamam mı? Şerefsizin teki zaten çok affedersiniz ben artık ağzımı tutamıyorum.

Gülistan'ı bunların önüne atmıştır. Bunlar da Gülistan'ı bir şeye zorluyor.

Gülistan böyle bir yolun yolcusu değil. Bunu kabul etmiyor. Kabul etmeyince diyor ki ben hani sizi şikayet edeceğim diyor.

Bunu dediği için de diyorlar ki biz ne yapalım? Gülistan'dan kurtulalım. Kurtulmak için ne yapacağız? Gülistan'ı öldüreceğiz. Bakın ben bunu çok çok Gülistan'dan Ben çok üzülerek söylüyorum. Gülistan'ıma tuzak kurdurmuşlar.

Bakın zaten onun hayatına girdiğinden beri tuzak kurmuşlar. Onu ölüme götürünce bile tuzak kurmuşlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu kadar adiler ve bu adiler şu anda toplumda hepimizin evlatları içinde geziyor.

Gülistan'a diyorlar ki seni Rusya'ya göndereceğiz diyor. Çünkü Zainal'ın bugünkü gönderdiği mesajlarda bu hepsi var. Gülistan diyor git Rus Konsolosluğu'na git diyor.

Orada beni bekle ben oraya geleceğim. Diyor ki intihar etmiş gibi seni göstereceğiz. Seni yurt dışına götüreceğim. Ben senin yanına geleceğim. Zainal bu planı yapıyor. Zainal bu planı yaparak Gülistan'ı Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Soner Soner'in ve Umut'un önüne atıyor. Gülistan da ne yapıyor? Hani Gülistan şunu bekliyor. Hepsi ayrı ayrı. Benle Zainal ne yapacağız? Hani birlikte olacağız. Gülistan'ı şeye götürüyor köprüye gönderiyorlar.

Bakın Gülistan'ı hani sen intihar et hatta Gülistan'ın şunları bunlar hepsi bakın Gülistan'ın el hareketi hani kamuoyunu oyalamak için bu el hareketleri hepsi senaryo.

O anda da o kentin bütün kameraların yönünü çeviriyorlar. Yönünü çevirerek Gülistan'ı hani intihar etti ondan sonrasını bakın 19'dan sonra Gülistan'ın kentin bütün kameraların yönünü çevirerek Gülistan'a ne oldu sorusu ortaya çıkmasın diye Gülistan intihar etti diyorlar. O hani diyorlardı ya makas ortaya çıktı bilmem ne çıktı. Onlar da hepsi senaryo bir parçası....