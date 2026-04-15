BIST 14.202
DOLAR 44,75
EURO 52,73
ALTIN 6.897,43
HABER /  DÜNYA

İran petrol tankeri ABD ablukasını aştı Hürmüz'ü geçip İran karasularına girdi

ABD'nin İran'a "deniz ablukası" iddiaları sırasında İran'a ait bir petrol tankeri, konum cihazı açık halde Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran kara sularına girdi.

Abone ol

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'a ait bir tanker, ABD'nin "deniz ablukası" sırasında konum sistemi açık halde Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran kara sularına ulaştı.

Haberde, söz konusu petrol tankerinin 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu ve "en ufak bir engelle karşılaşmadan" varış noktasına ulaştığı ifade edildi.

12 Nisan'da abluka başlamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından 12 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a deniz ablukası sürecini başlatacaklarını iddia etmişti. Buna göre ABD, hiçbir geminin açık sulardan İran kıyı şeridine doğru hareket etmesine ve İran kara sularında ve limanlarında demir atmasına izin vermeyeceğini öne sürmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini duyurmuştu.

