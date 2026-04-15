Çilek Mobilya Milano'da prestijli fuarda Türkiye'yi temsil edecek

Bebek, çocuk ve genç mobilyasında sektörün öncü markası Çilek; dünyanın en prestijli mobilya fuarları arasında gösterilen Salone del Mobile Milano’da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. 2026 yılında 30. yılını kutlayan Çilek; güvenli, fonksiyonel ve tasarım odaklı ürün yaklaşımını uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

1961 yılından bu yana düzenlenen Salone del Mobile Milano, mobilya ve tasarım dünyasının en köklü ve en etkili organizasyonları arasında yer alıyor.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden markaları, tasarımcıları, mimarları, satın almacıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren fuar, yalnızca yeni koleksiyonların sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, global ölçekte tasarım anlayışının ve yaşam alanlarına dair yeni eğilimlerin şekillendiği önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Fuar boyunca eşsiz tasarımlar keşfedilebilirken sektörün geleceğine yön veren yenilikçi yaklaşımlar da aynı çatı altında buluşuyor.

30 yıllık marka yolculuğunda çocukların ihtiyaçlarını, güvenliği ve fonksiyonelliği odağın merkezine alan Çilek, bugün geldiği noktada yalnızca Türkiye’de değil uluslararası pazarlarda da güçlü bir marka kimliğiyle varlığını sürdürüyor. Milano’daki bu önemli buluşma, markanın küresel ölçekteki görünürlüğünü artırmasının yanı sıra, Türkiye’den doğan güçlü bir markanın tasarım ve üretim yetkinliğini dünyaya taşıması açısından da önem taşıyor.

Bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Çilek, 30. yılında katılacağı bu önemli organizasyonla, uluslararası platformlardaki etkisini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Çilek, Salone del Mobile Milano kapsamında 21-26 Nisan tarihleri arasında Pavilyon 15, Stand B41’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

İran petrol tankeri ABD ablukasını aştı Hürmüz'ü geçip İran karasularına girdi
İran petrol tankeri ABD ablukasını aştı Hürmüz'ü geçip İran karasularına girdi
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı! Olay yaratacak iddialar
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı! Olay yaratacak iddialar
İliç maden faciası davası 7 temmuza ertelendi
İliç maden faciası davası 7 temmuza ertelendi
Nijerya'dan Türkiye'ye şifa yolculuğu: Medipol'de 10 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu
Nijerya'dan Türkiye'ye şifa yolculuğu: Medipol'de 10 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan açıkladı: Türkiye'de doktor sayısı 350 bine çıkacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan açıkladı: Türkiye'de doktor sayısı 350 bine çıkacak
Bakan Bolat: Kişi başına kazanç 18 bin doları aştı
Bakan Bolat: Kişi başına kazanç 18 bin doları aştı
Yeni MHP İstanbul İl Yönetimi belli oldu Feti Yıldız duyurdu
Yeni MHP İstanbul İl Yönetimi belli oldu Feti Yıldız duyurdu
Elif Karaarslan'ın ifadesi çıktı! Müstehcenliğe dair sözleri dikkat çekti
Elif Karaarslan'ın ifadesi çıktı! Müstehcenliğe dair sözleri dikkat çekti
Bozulan aracını tamir etmek istedi! Sonrası çok feci
Bozulan aracını tamir etmek istedi! Sonrası çok feci
İstanbul'da yapılan uygulamada 1149 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da yapılan uygulamada 1149 kişi gözaltına alındı
Günün ilk rakamları! Dolar'da yükseliş var
Günün ilk rakamları! Dolar'da yükseliş var
Soruşturma izni çıkan Mansur Yavaş konuştu: Maaş bile almıyoruz
Soruşturma izni çıkan Mansur Yavaş konuştu: Maaş bile almıyoruz