Çilek Mobilya Milano'da prestijli fuarda Türkiye'yi temsil edecek

Bebek, çocuk ve genç mobilyasında sektörün öncü markası Çilek; dünyanın en prestijli mobilya fuarları arasında gösterilen Salone del Mobile Milano’da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. 2026 yılında 30. yılını kutlayan Çilek; güvenli, fonksiyonel ve tasarım odaklı ürün yaklaşımını uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Abone ol

1961 yılından bu yana düzenlenen Salone del Mobile Milano, mobilya ve tasarım dünyasının en köklü ve en etkili organizasyonları arasında yer alıyor.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden markaları, tasarımcıları, mimarları, satın almacıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren fuar, yalnızca yeni koleksiyonların sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, global ölçekte tasarım anlayışının ve yaşam alanlarına dair yeni eğilimlerin şekillendiği önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Fuar boyunca eşsiz tasarımlar keşfedilebilirken sektörün geleceğine yön veren yenilikçi yaklaşımlar da aynı çatı altında buluşuyor.

30 yıllık marka yolculuğunda çocukların ihtiyaçlarını, güvenliği ve fonksiyonelliği odağın merkezine alan Çilek, bugün geldiği noktada yalnızca Türkiye’de değil uluslararası pazarlarda da güçlü bir marka kimliğiyle varlığını sürdürüyor. Milano’daki bu önemli buluşma, markanın küresel ölçekteki görünürlüğünü artırmasının yanı sıra, Türkiye’den doğan güçlü bir markanın tasarım ve üretim yetkinliğini dünyaya taşıması açısından da önem taşıyor.

Bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Çilek, 30. yılında katılacağı bu önemli organizasyonla, uluslararası platformlardaki etkisini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Çilek, Salone del Mobile Milano kapsamında 21-26 Nisan tarihleri arasında Pavilyon 15, Stand B41’de ziyaretçilerini ağırlayacak.