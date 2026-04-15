Eti Bakır'dan büyük gelişim! Orta Asya'da madenciliğin analiz merkezi oldu

Eti Bakır'ın Kırgızistan'daki yatırımı Eti Bakır Tereksay, Kırgızistan Merkez Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilerek, doğru ve güvenilir analiz kabiliyeti onaylandı.

Eti Bakır'dan yapılan açıklamaya göre, başarılı analizleri sayesinde Kırgızistan Merkez Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen Eti Bakır Tereksay Kimyasal-Analitik Laboratuvarı, artık uluslararası alanda farklı şirketlerden gelecek maden numunelerini de analiz edebilecek.

Kırgızistan'da altın madeni üretimi gerçekleştiren Eti Bakır Tereksay İşletmesi'nin Kimyasal-Analitik Laboratuvarı'nın, uluslararası uygulamalarda kalite ve güvenilirliğin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilen ISO 17025:2017 (GOST ISO/IEC 17025:2017) standardına uygunluğu belgelendirildi.

- Laboratuvar ve analiz altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlar sürecek

Eti Bakır Tereksay bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarda 44 kişi görev alıyor. Türk ve Kırgız çalışanları ile günde 500'den fazla analiz gerçekleştiren laboratuvar, alınan akreditasyonla birlikte Orta Asya'da madencilik açısından bir merkez haline geldi. Laboratuvar, güçlü teknolojik altyapısı ve kullanılan yöntemlerle hata payını en aza indirerek elde edilen verilerin yüksek güvenilirliğini garanti altına alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Tereksay Kimyasal-Analitik Laboratuvarı Müdürü Engin Hacıislamoğlu, akredite laboratuvar unvanının, yapılan analizlerin doğru, tekrarlanabilir ve güvenilir kılması açısından önemini vurgulayarak, Türk ve Kırgız olmak üzere laboratuvardaki tüm çalışma arkadaşlarının bilgi birikimlerini uyum içerisinde analizlerine yansıttıklarını ifade etti.

Türk ve Kırgız halklarının derin tarihsel ve kültürel bağları sayesinde dost ve kardeş ülke Kırgızistan'da elde ettikleri başarılara yenisini eklediklerini belirten Hacıislamoğlu, "Aldığımız akreditasyonla birlikte cevher ve konsantre numunelerinde altın (Au), gümüş (Ag), karbon (C) ve kükürt (S) analizlerimiz, uluslararası geçerliliğe sahip olacak. Bu akreditasyon, laboratuvardaki çalışma arkadaşlarımızın yüksek yetkinliğini, gerçekleştirdiğimiz analizlerin doğruluğunu ve laboratuvar süreçlerimizin teknolojik olgunluğunu resmi olarak teyit ediyor. Gelecek dönemde laboratuvar ve analiz altyapımızın geliştirilmesine yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıislamoğlu, akreditasyonun iyi bir kalite yönetim sistemine sahip olmasını da zorunlu kıldığını, tüm süreçlerinde kalite çıtasını sürekli artıracaklarını kaydetti.