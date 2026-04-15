Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: Psikososyal destek ekiplerimiz görev başında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırının tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırının tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini, sürecin ilgili bakanlıklarca yakından takip edildiğini belirterek, "Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili bakanlıklarımızca yakından takip edildiğini ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."

Albayrak Finans, Sancaktepe Şubesi'ni hizmete açtı
Albayrak Finans, Sancaktepe Şubesi'ni hizmete açtı
Kahramanmaraş'ta okul saldırganının babası gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta okul saldırganının babası gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Kahramanmaraş'taki hadiseyi hassasiyetle takip ediyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Kahramanmaraş'taki hadiseyi hassasiyetle takip ediyoruz
Amedspor'da camia süper lig için gün sayıyor
Amedspor'da camia süper lig için gün sayıyor
Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'taki okul saldırı hakkında ilk açıklama
Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'taki okul saldırı hakkında ilk açıklama
Popeyes Türkiye'deki 500. restoranını açtı
Popeyes Türkiye'deki 500. restoranını açtı
Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta okul saldırıyla ilgili heyet görevlendirdi
Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta okul saldırıyla ilgili heyet görevlendirdi
ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: "Bence çok iyi gidiyoruz"
ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: "Bence çok iyi gidiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyecek? Çok konuşulan manevra...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyecek? Çok konuşulan manevra...
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım
İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200 noktaya saldırı düzenledi
İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200 noktaya saldırı düzenledi