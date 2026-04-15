Bakan Memişoğlu'ndan Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralananların tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, durumlarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir, durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Vali Mükerrem Ünlüer, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var." demişti.