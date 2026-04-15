Altının kaderi buna bağlı! Uzman isim tek tek açıkladı yükseliş için...
ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor. 4 haftanın en yüksek seviyesinde seyreden altın fiyatları için takip sürüyor. Yeni artış olacak mı? İşte altın piyasasına yönelik dikkat çeken değerlendirme
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Ünay, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası altın piyasasına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Ünay, altında yeni artışlarının olabileceğini belirtti. Ünay şunları kaydetti:
-Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir patika izleyeceği, öncelikle İran-ABD çatışmasının iki haftalık ateşkes dönemi sonunda kalıcı bir barış eksenine girip girmeyeceğine bağlı olacak.
"Savaşın sona ermesi ile..."
-Savaşın geniş kapsamlı bir anlaşmayla sona ermesi, ABD doları ve petrol fiyatlarında kademeli düşüşler için uygun zemin oluşturup altın ve gümüş fiyatlarında yeni artışların önünü açabilir.
-Genel olarak jeopolitik risklerin yüksek kaldığı, kamu borçluluğunun yüksek seyrettiği ve Merkez Bankası rezervlerinde altın payının arttığı küresel ortam uzun vadede fiyat artışlarının normal karşılanması gerektiğine işaret ediyor.