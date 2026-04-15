TBMM okul saldırıları için komisyon kuruyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki lisede düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanırken saldırgan intihar etti, ertesi gün Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda gerçekleşen saldırıda ise 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Türkiye’yi sarsan olayların ardından TBMM’de okul saldırılarına ilişkin komisyon kurulması kararı öne çıktı.

Dün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede 19 yaşındaki Ömer Ket, pompalı tüfekle okula girip önce bahçede, sonra koridorda ve sınıflarda ateş açtı. Saldırıda 4'ü öğretmen, 10’u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci 16 kişi yaralandı. Saldırının ardından saldırgan intihar etti. Bugün ise Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi bir saldırgan ortaokulda silahlı saldırı düzenledi. 2 sınıfı hedef alan saldırgan okula 5 silah ve 7 şarjörle gitti. Saldırgan 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişiyi öldürdü. Olayda 13 kişiyse yaralandı.

Türkiye saldırıların şokunu atlatmaya çalışırken tüm kurumlar harekete geçti.

TBMM'DE KOMİSYON KURULACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saldırılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyon kurulacağını açıkladı.

Zengin, "Ortak noktaya vardık, 23 Nisan'da değerlendireceğiz." dedi.