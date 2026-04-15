Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 2 yıldız için takas önerisi!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer etmek istediği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin, 2 oyuncunun transferi için Beşiktaş'a takas önerebileceği aktarıldı.

Abone ol

FENERBAHÇE TAKAS TEKLİFİ YAPABİLİR

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda Beşiktaş ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Transfer sürecinde takas formülünün de devreye girebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin, iki oyuncu için Beşiktaş'a Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü takasta önerebileceği öne sürüldü.

EMİRHAN TOPÇU'YU MİLAN İSTİYOR

Öte yandan Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan da ilgi bulunuyor. AC Milan'ın, Emirhan için daha önce resmi girişimde bulunduğu ve savunma hattına yapılacak olası değişiklikler sonrası yeniden harekete geçebileceği belirtiliyor.