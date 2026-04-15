Real Madrid'de dev maç öncesi Arda Güler kararı!

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Bayern Münih maçına ilk 11'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Almanya ekibi Bayern Münih sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor.

Son haftalarda performansıyla göz dolduran milli oyuncumuz Arda Güler, Bayern Münih karşısında sahaya ilk 11'de çıkacak. 

Real Madrid'in ilk 11'i:

Lunin, Trent, Militao, Rüdiger, Mendy, Brahim, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Mbappe, Vinicius

İlk maçı Bayern Münih, 2-1 kazanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Enerjinin yeni gözdesi: Nadir toprak elementleri
Enerjinin yeni gözdesi: Nadir toprak elementleri
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 2 yıldız için takas önerisi!
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 2 yıldız için takas önerisi!
Saldırganın eski görüntüleri ortaya çıktı
Saldırganın eski görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası korkunç mesajlar! Yeni saldırı tehdidi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası korkunç mesajlar! Yeni saldırı tehdidi
DMM'den okul saldırısı sonrası provokatif paylaşım uyarısı
DMM'den okul saldırısı sonrası provokatif paylaşım uyarısı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Erdoğan'dan ilk açıklama
Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Erdoğan'dan ilk açıklama
Trump'tan bomba açıklama! İtiraf gibi sözler: İran savaşını başlatmak zorunda kaldım
Trump'tan bomba açıklama! İtiraf gibi sözler: İran savaşını başlatmak zorunda kaldım
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Yunanistan'dan sürpriz çıkış! 'Türkiye'ye karşı katillerle ittifak yapamayız' deyip uyardı
Yunanistan'dan sürpriz çıkış! 'Türkiye'ye karşı katillerle ittifak yapamayız' deyip uyardı
ABD/İsrail-İran savaşı piyasaları sarstı! Altın yatırımcısını neler bekliyor?
ABD/İsrail-İran savaşı piyasaları sarstı! Altın yatırımcısını neler bekliyor?
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi