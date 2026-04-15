Real Madrid'de dev maç öncesi Arda Güler kararı!

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Bayern Münih maçına ilk 11'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Almanya ekibi Bayern Münih sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor.
Son haftalarda performansıyla göz dolduran milli oyuncumuz Arda Güler, Bayern Münih karşısında sahaya ilk 11'de çıkacak.
Real Madrid'in ilk 11'i:
Lunin, Trent, Militao, Rüdiger, Mendy, Brahim, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Mbappe, Vinicius
İlk maçı Bayern Münih, 2-1 kazanmıştı.