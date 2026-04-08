MEB'den kritik sınav detayı, yeni sistemi duyurdu! Yeni sorular nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulama, sınavlarda bağlam temelli soru dönemini başlatıyor. Öğrencilere yöneltilen sorularla bilginin günlük hayatta nasıl kullanılacağına bakılacak. Bu yaklaşım sadece LGS ve YKS sınavlarında değil, okul sınavlarında da geçerli olacak. Başarıyı getirecek çalışma ise bol bol kitap okumaktan geçiyor.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sınavlarda yeni bir dönemin kapısını araladı. Yeni uygulama ile bilgiyi ezberleme değil hayata geçirme ön planda tutulacak. Böylelikle öğrencilerde çözümleme, yorum ve problem çözme becerilerinin gelişmesi sağlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı bağlam temelli soru dönemine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve veliler, eğitim hayatında büyük değişiklik oluşturacak bu yeni sisteme ilişkin meraklı bir bekleyiş içinde İlk akla gelen sorular ise öğrencilerin nasıl sorularla karşılaşacağı, sınavların zorlaşıp zorlaşmayacağı ve merkezi sınavlara nasıl hazırlanılması gerektiği gibi konular var. İşte bağlam temelli soruların yer aldığı yeni sisteme dair ayrıntılar…
YENİ SINAV SİSTEMİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR?
Yeni sistemin temeli, öğrencinin bilgiyi sadece hatırlamasını değil, o bilgiyi günlük hayatta kullanabilmesini ölçen "bağlam temelli" soru yaklaşımına dayanıyor.
BAĞLAM TEMELLİ SORU NE ANLAMA GELİYOR?
Bağlam temelli sorular gerçek hayat senaryolarından yola çıkıyor. Öğrenciden bu durumu analiz etmesi ve çözüm üretmesi isteniyor.