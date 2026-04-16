Okul saldırıları sonrası kritik güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi saldırgan tarafından gerçekleştirilen 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.00’da, Valilerimiz, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız ve İl Millî Eğitim Müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz." bilgisine yer aldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle oldu:

ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR 

Aziz Milletimiz,

Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırı, hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailelerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Süreç; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.

İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Adli süreç, Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda hassasiyetle sürdürülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımız da dört başmüfettişle idari inceleme sürecini başlatmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, saldırıdan etkilenen yavrularımızın ve ailelerinin rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütecektir.

KAPSAMLI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ 

Sabah saat 09.00’da, Valilerimiz, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız ve İl Millî Eğitim Müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz.

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz.

GÜÇLÜ BİR KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞMAKTAYIZ 

Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir.
Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız.

Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir.

KURUMLARIMIZ EŞ GÜDÜM İÇİNDEDİR

Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız eş güdüm içindedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu Kahramanmaraş'ta yayın yasağını ihlal eden 2 şüpheli gözaltına alındı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki sadırılarla ilgili 591 hesap hakkında işlem başlatıldı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası korkunç mesajlar! Yeni saldırı tehdidi Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
İçişleri Bakanlığında Çiftçi ve Tekin'in katılımıyla "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
İçişleri Bakanlığında Çiftçi ve Tekin'in katılımıyla "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler'in golleri yetmedi! Bayern Münih yarı finalde!
Arda Güler'in golleri yetmedi! Bayern Münih yarı finalde!
Arsenal, ilk maçın avantajıyla yarı finalde
Arsenal, ilk maçın avantajıyla yarı finalde
Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Kahramanmaraş'ta yayın yasağını ihlal eden 2 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta yayın yasağını ihlal eden 2 şüpheli gözaltına alındı
Üsküdar’da liseye saldırı iddiası sonrası 1 gözaltı
Üsküdar’da liseye saldırı iddiası sonrası 1 gözaltı
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki sadırılarla ilgili 591 hesap hakkında işlem başlatıldı
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki sadırılarla ilgili 591 hesap hakkında işlem başlatıldı
Yusuf Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım atılacaktır
Yusuf Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım atılacaktır
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
TBMM okul saldırıları için komisyon kuruyor
TBMM okul saldırıları için komisyon kuruyor
Real Madrid'de dev maç öncesi Arda Güler kararı!
Real Madrid'de dev maç öncesi Arda Güler kararı!