Dijital tehlike mi? İki saldırgan da aynı oyunun bağımlısı çıktı

Türkiye, peş peşe yaşanan iki okul saldırısıyla sarsıldı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir ortaokul hedef alındı. İki olay arasında tespit edilen benzerlikler ise kamuoyunda endişe yarattı.

Abone ol

14 Nisan’da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda 4 öğretmen ve 10 öğrencinin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı. Bu saldırıdan yalnızca bir gün sonra, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda benzer bir dehşet yaşandı.

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait silahlarla okuluna saldırı düzenledi. Yanında 5 silah ve 7 şarjör bulunan saldırganın iki sınıfı hedef aldığı olayda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 8 öğrenci yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

İKİ SALDIRGAN DA O OYUNUN BAĞIMLISI ÇIKTI

TV100'de yer alan habere göre arka arkaya yaşanan bu iki saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemelerde dikkat çeken ortak noktalar ortaya çıktı. İddialara göre her iki saldırganın da uzun süre boyunca “PUBG” adlı oyunu oynadığı belirlendi.

Kamuoyunda tartışma yaratan bu detay, şiddet içerikli dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, yaş sınırlamalarının etkin şekilde uygulanması ve çocukların dijital içeriklere erişiminin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.