Öğretmeni Kahramanmaraş'taki okul saldısını gerçekleştiren öğrencisini anlattı

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli ilgili öğretmeninden dikkat çeken açıklama geldi. Öğretmen, saldırganın derslere ilgisiz olduğunu, sık sık defterine bir şeyler karaladığını ve teneffüslerde genellikle yalnız dolaştığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin öğretmeni, zanlının okul içindeki şüpheli tavırlarını anlattı.

Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın haberine göre öğrencinin derslere karşı tamamen ilgisiz olduğunu belirten öğretmeni, çocuğun ders boyunca kafasını sıraya koyduğunu veya saatlerce defterine bir şeyler karalayarak kendi dünyasına çekildiğini ifade etti.

"KAFASINI SIRAYA KOYAR, DEFTERİ SAATLERCE KARALARDI"

Öğretmen şunları söyledi: "Zaten sınıfa hep gelen bir çocuktu, ama derste çok farklıydı. Çocuklar ders dinlerken o dinlemezdi. Kafasını sıraya koyardı. Bazen önünde defter olurdu, bir şeyler yazar çizerdi, saatlerce defteri karalardı. En belirgin özelliği buydu.

"TENEFFÜSLERDE KENDİ BAŞINA DOLAŞIRDI"

Teneffüslerde kendi başına takılırdı, dolaşırdı. Kimseyle muhatap olmazdı. Parkta, bahçede çocuklarla birlikte olduğunu hiç görmedim. Çok doğal bir çocuk değildi. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama farklı bir hali vardı. Kendi içine kapanık bir çocuktu.

"KAVGA ETTİĞİNİ GÖRMEDİM"

Derse katıl dediğimizde çok dinlemezdi. O yüzden öğretmenler de onu kendi halinde bırakıyordu. Hiçbir zaman kavga ettiğini görmedim. Disiplinlik bir olayını da duymadım. Öğretmenlere ya da arkadaşlarına karşı bir öfkesi yoktu. Bir kere omzuna ceketini atmıştı, eller yanda yürüyordu. Sanki kendini öyle göstermek istiyordu ama emin değilim."

WHATSAPP PROFİLİNE OKULDA KATLİAM YAPAN BİR KİŞİNİN GÖRSELİNİ EKLEMİŞ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının kendisi değil de 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu anlaşıldı. Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.

