Okuldaki katliamın belgesi bilgisayardan çıktı! Başsavcılıktan açıklama

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada failin dijital materyallerinde saldırıyı önceden planladığını gösteren bulgulara ulaşılırken, olayın bireysel olduğu ve terör bağlantısı bulunmadığı değerlendirildi.

Abone ol

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada, 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 öğrenci yaralandı. Saldırgan olay yerinde ölü olarak bulunurken, saldırıda kullanılan 5 ruhsatlı tabancanın babasına ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan baba Uğur Mersinli tutuklandı.

Failin dijital materyallerinde saldırıyı önceden planladığını gösteren bulgulara ulaşılırken, olayın bireysel olduğu ve terör bağlantısı bulunmadığı değerlendirildi. Provokatif paylaşımlara yönelik de işlem başlatılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu isimli eğitim kurumuna 15.04.2026 tarihinde saat: 13.30 civarında silahlı saldırı düzenlendiği, olayda öğrenci ve öğretmenlerden ölü ve yaralıların olduğunun bildirilmesi

üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Failin gerçekleştirdiği eylem neticesinde bir öğretmen ve sekiz öğrenci olmak üzere toplam 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, altısı hayati tehlikesi devam etmek üzere toplam on üç öğrencinin ise yaralandığı, failin ise olay yerinde ölü olarak ele geçirildiği anlaşılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve otopsi işlemleri tamamlanarak definleri yapılmak üzere ailelerine teslimleri sağlanmıştır.

Olay yerinde fail tarafından kullanılan 5 adet tabancaya el konularak bahse konusilahların kriminal incelemesi yaptırılmıştır. Söz konusu tabancaların, failin babası olan polisbaşmüfettişi Uğur MERSİNLİ adına ruhsatlı tabancalar olduğunun tespiti üzerine şüpheli Uğur

MERSİNLİ gözaltına alınarak ifadesine müteakiben tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh CezaHakimliğine sevk edilmiş ve şüpheli Uğur MERSİNLİ’nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına müteakiben ceza infaz kurumuna teslimi sağlanmıştır.

Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir

belge içeriğine ulaşılmıştır.

Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır.

Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarakta gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Soruşturma çocuklarımızı bazı

olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleriile ve derinleştirilerek sürmektedir.

Bu aşamada yürütülen soruşturmaya yönelik resmi ve yetkili makamlarca

gerçekleştirilen açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Olayla ilgili soruşturma tüm boyutları ve titizlikle yürütülmektedir.