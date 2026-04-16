Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Bir velinin öğretmenin sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermesiyle başlayan tartışma, karşılıklı sert mesajlarla büyüdü. Mesajları okuyan bir kesim öğretmene hak verirken, bir kesim de velinin haklı olduğunu belirtti.

Bir velinin öğretmene attığı mesajla başlayan tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre veli, öğretmenin sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, “Öğrencilerinizin takip ettiği bir hesapta bu şekilde fotoğraf paylaşmanız bir eğitimciye yakışıyor mu?” sözleriyle tepki gösterdi.

Öğretmen ise eleştirilere "Ne giyip ne paylaşacağımı size mi soracağım?” diyerek tepki gösterirken, “Bir eğitimci olarak yakışıp yakışmadığı sizi ilgilendirmez” karşılığını verdi. 

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Veli, “Biz o okula o kadar parayı siz kendinizi teşhir edin diye ödemiyoruz” diyerek tepkisini sürdürdü ve konuyu okul yönetimine taşıyacağını belirtti.

İlerleyen mesajlarda taraflar arasındaki gerilim daha da arttı. Karşılıklı hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı yazışmalarda, tarafların birbirine ağır sözler sarf ettiği görüldü.

Ortaya çıkan mesajlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim öğretmenin özel hayatına müdahale edildiğini savunurken, diğer kesim eğitimcilerin sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bursa'da gözaltına alındılar! "Sıra bende" diye yorum yaptı
Bursa'da gözaltına alındılar! "Sıra bende" diye yorum yaptı
Anadolu Efes, yarın Panathinaikos AKTOR deplasmanında
Anadolu Efes, yarın Panathinaikos AKTOR deplasmanında
Şubat ayında ücretli çalışan sayısı arttı
Şubat ayında ücretli çalışan sayısı arttı
Maraş okul katliamının belgesi İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıktı
Maraş okul katliamının belgesi İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıktı
Hatay'da dehşet! Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu
Hatay'da dehşet! Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu
Pentagon silah üretimi için dev otomotiv üreticileriyle temasa geçti
Pentagon silah üretimi için dev otomotiv üreticileriyle temasa geçti
Ülke genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
Ülke genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Ankara’da okul güvenliği zirvesi! Tedbirler artırıldı
Ankara’da okul güvenliği zirvesi! Tedbirler artırıldı
Maraş okul saldırısını yapan İsa Aras Mersinli'nin sınıftaki eski halleri
Maraş okul saldırısını yapan İsa Aras Mersinli'nin sınıftaki eski halleri
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak
İzinsiz altın üretimi yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzinsiz altın üretimi yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı