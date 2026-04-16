BIST 14.318
DOLAR 44,76
EURO 52,84
ALTIN 6.927,90
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da gözaltına alındılar! "Sıra bende" diye yorum yaptı

Bursa'da, okullara saldırı planladığına dair sosyal medya platformlarından paylaşım yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda Bursa'da okul ismi vererek saldırı planladığını paylaşan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, paylaşımları yapanın Ü.O. (16) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Sıra bende" şeklinde yorum yaptı

Ayrıca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından bir paylaşıma "sıra bende" şeklinde yorum yapan hesabın sahibinin, Bursa'da yaşayan Y.İ. (19) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Y.İ'nin evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, kurusıkı silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ve 21 oyuncak tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde, "şaka ve mizah" amacıyla birçok paylaşım yaptığını, olayın bu derece ciddi hal alacağını düşünmediğini, ele geçirilen kurusıkı ve oyuncak tabancaları ise silahlara olan merakından edindiğini söylediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
