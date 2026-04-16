İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı! Silahla atış yapmayı öğretmiş

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin babası polis müfettişi Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Mersinli, silahların sandıkta saklandığını ve oğlu tarafından nasıl alındığını bilmediğini belirterek, olaydan iki gün önce emniyetin poligonuna giderek oğluna silahla atış öğrettiğini belirtti.

Dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Türkiye'de infial yaratan saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin Polis Başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjör ile okula gittiği öğrenilirken, tutuklanarak cezaevine gönderilen baba Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı.

Polis müfettişi Uğur Mersinli'nin verdiği ifade şu şekilde:

"Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır, bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp gitmiş.

Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum.

Oğlum İsa Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı. Kendisine ait VPN bile varmış. Ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır, çok zeki bir çocuktur, oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı.

'İKİ AYDIR PSİKOLOGA GİDİYORDU'

Yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Arası götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi, en son 3 hafta önce psikologa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı.

'SÜREKLİ SAVAŞ OYUNU OYNARDI'

Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim de İngilizce bilmemem nedeniyle oğlumun cep telefonu ve bilgisayarda ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, ismini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana 'öf ya' tarzında cevap vererek geçiştirirdi sağlıklı bir cevap alamazdım.

'SİLAHLA ATIŞ YAPTIRDIM'

Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım.