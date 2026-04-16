EGM açıkladı Kahramanmaraş'taki saldırıda flaş gelişme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ardından sosyal medyada dezenformasyon yayan ve provokatif paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı. 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığı, bu hesaplardan 307'sinin Kahramanmaraş ve 284'ünün ise Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Saldırılarla ilgili devam eden soruşturmada 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kahramanmaraş katliamında kan donduran iz: Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde ABD'li katil Elliot Rodger'ın fotoğrafı çıktı!

83 GÖZALTI, SOSYAL MEDYA HESAPLARI ENGELLENDİ

Saldırılarla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Okul saldırılarına ilişkin 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 Telegram grubu kapatıldı.

EGM'DEN AÇIKLAMA

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır"