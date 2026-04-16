Cani çocuk saldırıdan bir gün önce bunu yapmış! Babasıyla poligona gidip...

Türkiye Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 1 gün arayla yaşanan okul saldırılarıyla sarsıldı. Eğitim camiası başta olmak üzere öğrenci ve veliler, yaşananları tedirginlikle izlerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Fatih Atik Kahramanmaraş okul saldırganıyla ilgili sarsıcı bilgiyi açıkladı: Babasıyla poligona gidip Şanlıurfa saldırısını izlemiş

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı ortaokul saldırısıyla ilgili Fatih Atik önemli bir bilgi paylaştı. Atik, 8. sınıf öğrencisi saldırganın olaydan 1 gün önce babasıyla atış poligonuna gittiğini ve Şanlıurfa'daki okul baskını videosunu izlediğini açıkladı.



Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta birer gün arayla yaşanan okul saldırılarıyla sarsılırken, saldırganlardan birinin babasının eski bir emniyet müdürü olduğu ve saldırganın poligonu ziyaret ettiği bilgileri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Saldırganın, olaydan bir gün önce babasıyla poligona gittiği belirtildi.

Saldırganın geceyi Şanlıurfa'daki okul baskınını izleyerek geçirdiği söylendi. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu, sabahlara kadar uyumadığı ve sosyal medyada vakit geçirdiği ifade edildi.

Saldırganın babasının emniyet müdürü olduğu ve evde beş silah bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

12-13 yaşındaki bir çocuğa babası tarafından profesyonelce silah kullanmanın öğretilmesinin sorgulandığı belirtildi.



Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesi, 20 kişinin de yaralanmasıyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında önemli bilgiler paylaşıldı.

Pınar Işık Ardor'un sunduğu programda konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 8. sınıf öğrencisi saldırgan İsa Aras Mersinli hakkında edindiği bilgileri açıkladı.

"Maraş'tan ulaştığım arkadaşlar dediler." diye konuşan Atik "Daha dün bu olaydan bir gün önce poligona gitmişler babasıyla. Dün geceyi de Şanlıurfa'daki okul baskınını izleyerek geçirdiğini söylediler." ifadeleriyle okul saldırganıyla ilgili sarsıcı detayı duyurdu.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Atik, sözlerinin devamında şu cümleleri sarf etti: "Aynı zamanda da psikolojik sorunları olduğunu, sabahlara kadar uyumayan ve sosyal medyada vakit geçiren bir çocuk olduğunu söylediler. En büyük problem ailede yani.

"12-13 YAŞINDA ÇOCUĞA BABASI SİLAH KULLANMAYI NİYE ÖĞRETİR?"