Eski hakem 'Özel fotoğraflarım var' dedi telefon şifresini vermedi
İstanbul merkezli dev uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri olan eski hakem Elif Karaarslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Telefonunun şifresini vermeyen Karaaslan, gerekçe olarak ise özel ve ailevi fotoğrafların olduğunu söyledi.
İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, geçtiğimiz akşam dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; hakemlikten men edilmesi ve sosyal medya içerikleriyle gündeme gelen Elif Karaarslan, savcılık ifadesinde Instagram’da abonelik sistemini 2024’ten bu yana kullandığını söyledi.
TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ
Kendi hayatından paylaşımlar yaptığını belirten Karaaslan, "En fazla bikinili paylaşımlarım olabilir. Kastım müstehcenlik değildir” diyerek suçlamaları reddetti.