Uzmanlar uyardı! Okullarda ki şiddet bulaşıcı olabilir...

‘Şiddet kendini kanıtlamak için bir araç’

Prof. Dr. Oğuz Polat: “Bu olayların iki temel boyutu var. Birincisi akranlar arası şiddetin artması ve bunun yeterince analiz edilmemesi. İkincisi Türkiye’de bireysel silahlanmanın yaygınlaşması ve silaha erişimin kolay olmasıdır. Öncelikle silaha erişimin zorlaştırılması gerekiyor. İkinci önemli nokta ise rol model sorunu. Dizilerde ve dijital içeriklerde silahın ve şiddetin sürekli normalleştirilmesi de önemli bir etken. Silahla yaşamak, silahla çözüm üretmek adeta sıradan bir davranış gibi sunuluyor. Dijital oyunların da etkisi tartışılıyor. Özellikle dünyadaki bazı vakalarda, yoğun şiddet içerikli oyunlara maruz kalmanın bir faktör olduğu görülüyor. Ancak burada belirleyici olan tek başına oyunlar değil, genel toplumsal iklimdir. Bugün geldiğimiz noktada, şiddet uygulamayan bireylerin zayıf görüldüğü bir algı oluşmuş. Çocuklar kendilerini kanıtlamak için şiddeti bir araç olarak görebiliyor.”