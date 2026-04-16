ABD Başkanı Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İsrail ve Lübnan liderlerinin 34 yıl sonra bir araya geleceğini belirterek yarın görüşeceklerini ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında “biraz nefes alma alanı” oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. İki ülke arasındaki görüşmeye ilişkin Trump, “İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, 34 yıl gibi." ifadelerini kullandı. Trump'ın verdiği bilgiye göre, görüşme Türkiye saatiyle bugün gerçekleşecek.

İsrail ve Lübnan arasındaki görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılımıyla ABD Dışişleri Bakanlığında Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri, iki ülke arasındaki doğrudan müzakereleri ve ateşkesi görüşmek için bir araya gelmişti.

Toplantı, 40 yıldan uzun süre sonra Lübnanlı ve İsrailli iki yetkilinin doğrudan görüşmesi olarak kayda geçmişti.

Görüşmeden, İsrail'in karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Lübnan'da ateşkese ilişkin olumlu karar çıkmamıştı.

Şanlıurfa'da okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verecek! Detaylar belli oldu sadece onlara yaptırım yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verecek! Detaylar belli oldu sadece onlara yaptırım yok
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan caninin profil fotoğrafı kan dondurdu!
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan caninin profil fotoğrafı kan dondurdu!
Öğretmeni Kahramanmaraş'taki okul saldısını gerçekleştiren öğrencisini anlattı
Öğretmeni Kahramanmaraş'taki okul saldısını gerçekleştiren öğrencisini anlattı
Şamil Tayyar'dan Kahramanmaraş'taki okul katliamıyla ilgili çok konuşulacak tespitler
Şamil Tayyar'dan Kahramanmaraş'taki okul katliamıyla ilgili çok konuşulacak tespitler
Farklı illerde okullara saldırı olabileceği iddiasıyla ilgili Kilis Valiliğinden açıklama
Farklı illerde okullara saldırı olabileceği iddiasıyla ilgili Kilis Valiliğinden açıklama
İranlı yetkiliden ABD ile ateşkesin uzamasıyla ilgili açıklama
İranlı yetkiliden ABD ile ateşkesin uzamasıyla ilgili açıklama
DMM, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı sonucu kayıp çocukların olduğu iddialarını yalanladı
DMM, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı sonucu kayıp çocukların olduğu iddialarını yalanladı
Okul saldırıları sonrası kritik güvenlik toplantısı
Okul saldırıları sonrası kritik güvenlik toplantısı
İçişleri Bakanlığında Çiftçi ve Tekin'in katılımıyla "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
İçişleri Bakanlığında Çiftçi ve Tekin'in katılımıyla "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler'in golleri yetmedi! Bayern Münih yarı finalde!
Arda Güler'in golleri yetmedi! Bayern Münih yarı finalde!
Arsenal, ilk maçın avantajıyla yarı finalde
Arsenal, ilk maçın avantajıyla yarı finalde