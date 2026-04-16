Arda Güler'in golleri yetmedi! Bayern Münih yarı finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, sahasında Real Madrid’i 4-3 mağlup ederek toplamda 6-4’lük skorla yarı finale yükseldi. Arda Güler’in iki gollü performansı Real Madrid’e yetmezken, maçın son bölümünde gelen gollerle Alman ekibi turu aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde sahasında Real Madrid'i 4-3 yenen Bayern Münih, adını yarı finale yazdırdı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in 2 gollü tarihi performansı İspanyol devine yetmedi. İlk yarıda Arda (2) ve Mbappe ile 3 gol bulan Real Madrid'e Alman ekibi Pavlovic ve Harry Kane ile yanıt verdi. Devre arasında 3-2'lik konuk ekibin üstünlüğü ile gidildi.

Dakika 78 ve 86'da sarı kart gören Camavinga, takımını 10 kişi bıraktı.

5 DAKİKADA İŞLER DEĞİŞTİ

Luis Diaz ile dakika 89'da skoru 3-3'e getiren Bundesliga temsilcisi, 90+4'te Olise'nin golü ile 4-3 öne geçti. Böylelikle eşleşmenin toplam skorunu 6-4'e geldi ve son düdüğün çalması ile birlikte Alman devi yarı finale yükseldi. Vincent Kompany ve öğrencilerinin rakibi PSG oldu.

ARDA KIRMIZI GÖRDÜ

Mücadelenin sona ermesi ile birlikte hakemin Camavinga'yı ikinci sarı karttan oyundan atmasına tepki gösteren Arda Güler, direkt kırmızı kart gördü.

