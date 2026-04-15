Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki sadırılarla ilgili 591 hesap hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında, kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım atılacaktır
Yusuf Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım atılacaktır
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
TBMM okul saldırıları için komisyon kuruyor
TBMM okul saldırıları için komisyon kuruyor
Real Madrid'de dev maç öncesi Arda Güler kararı!
Real Madrid'de dev maç öncesi Arda Güler kararı!
Enerjinin yeni gözdesi: Nadir toprak elementleri
Enerjinin yeni gözdesi: Nadir toprak elementleri
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 2 yıldız için takas önerisi!
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 2 yıldız için takas önerisi!
Saldırganın eski görüntüleri ortaya çıktı
Saldırganın eski görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası korkunç mesajlar! Yeni saldırı tehdidi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası korkunç mesajlar! Yeni saldırı tehdidi
DMM'den okul saldırısı sonrası provokatif paylaşım uyarısı
DMM'den okul saldırısı sonrası provokatif paylaşım uyarısı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Erdoğan'dan ilk açıklama
Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Erdoğan'dan ilk açıklama